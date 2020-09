Clive Standen: il Rollo di Vikings, che fine ha fatto l'attore?

Mentre dovremo aspettare ancora un po' per vedere la seconda parte di Vikings 6, molti fan si chiedono il motivo per cui Clive Standen, interprete dell'amato Rollo, appaia di meno dalla fine della quarta stagione, e addirittura per ora non si sia visto in Vikings 6. Cerchiamo di comprendere le motivazioni dietro a questa dipartita.

L'attore, interprete del fratello di Ragnar (Travis Fimmel), durante un'intervista a Entertainment Tonight, aveva discusso del suo allontanamento, prima della quinta stagione, dal cast della serie.

"Dopo la morte del personaggio di Travis, Ragnar Lothbrok, mi sono seduto a parlare con Michael, ed entrambi abbiamo pensato: [...] cosa faremo ora? Non voglio restare in uno show che non posso servire al meglio e interpretare un personaggio che non riesca a dare alla serie una bella storia."

Dopo aver scoperto in un momento shockante che Rollo potrebbe essere il padre di Bjorn, nella quinta stagione, del suo personaggio non si è saputo più nulla e, al momento, non si è ancora visto nella sesta stagione dello show prodotto da MGM History. Tuttavia, i fan continuano ancora a sperare, perché lo stesso Standen ha dichiarato che: "ci sarebbe qualcosa ancora di non finito con Rollo." Staremo a vedere.

Nel frattempo, l'attore britannico non si è di certo fermato e ha partecipato a numerosi progetti quale le serie TV Taken, Mirage, e l'ultima in ordine di tempo, Council of Dads, cancellata tuttavia dopo solo una stagione.

Inoltre, l'attore sembra che sia al lavoro per creare un adattamento televisivo della graphic novel da lui scritta, American Carnage.

Speriamo vivamente di poter vedere ancora in azione Rollo, che sembra aver ancora molto da dire, negli ultimi 10 episodi di Vikings. Nell'attesa di saperne di più, qui potrete trovare alcune nostre considerazioni sulla prima parte di Vikings 6.