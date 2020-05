Clizia Incorvaia in bikini su Instagram, con il lato b in bella mostra

Clizia Incorvaia sta trascorrendo la quarantena in Sicilia, dopo la fine del Grande Fratello Vip in cui è stata una delle indiscusse protagoniste. L'ex gieffina ha pubblicato una serie di foto mozzafiato sul proprio account Instagram, in cui ha messo in bella mostra una forma fisica smagliante.

A suscitare le reazioni più accanite dei fan ci ha pensato la foto che proponiamo in calce, in cui l'influencer scherza sul suo lato b con una didascalia tutta da ridere: "nel mezzo del cammin di nostra vita... ripieghiamo sulla CUL...tura". La foto è stata immediatamente commentata da Paolo Ciavarro, a cui è legata sentimentalmente dopo il GF Vip, che qualche giorno fa sulle pagine di Di Più aveva parlato delle difficoltà.

"Siamo piombati in una situazione unica al mondo. Nella casa eravamo sempre appiccicati, poi lei è uscita e quando il reality è finito a causa delle restrizioni per il virus non ci siamo più visti. Io mi sono ritrovato in quarantena con mia mamma, con cui ho un rapporto strettissimo, e Clizia è rimasta nella sua casa di famiglia in Sicilia. Sì, amore a distanza: ore al telefono ogni giorno con un appuntamento fisso prima di cena, un aperitivo in videochiamata, un bicchiere di vino insieme, parlando di noi, delle nostre vite e del nostro futuro” ha spiegato Ciavarro, che evidentemente spera di riabbracciare presto la sua bella.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono stati protagonisti di vari momenti hot nella casa, nonostante vari segnali di rottura da parte di Clizia.