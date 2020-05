Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sbugiardati a Live da Barbara D'Urso: 'una buffonata'

Non è finito nel migliore dei modi il collegamento con Barbara D'Urso per Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due sono stati letteralmente massacrati durante la puntata di Live andata in onda ieri sera, sotto gli occhi di Elena Giorgi e Costantino Della Gherardesca.

Barbara D'Urso senza mezzi termini ha invitato i due a non fare sceneggiate, e li ha accusati di "aver preso in giro il pubblico". Carmelita ha introdotto il servizio all'1:15 di notte, e dopo un lungo preambolo sulla quarantena che li aveva separati dopo la relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip, si è collegata con i due esordendo con un laconico "come stai Paolo? Come stai Clizia?". I due, in collegamento separato in attesa di rivedersi on screen, si sono detti "emozionati" ed in particolare Clizia si è paragonata ad "una bimba a Natale", per poi ringraziare Barbara "per aver capito il nostro amore".

La conduttrice ha subito fatto partire la trappola chiedendo a Paolo da quanto tempo non vedesse la fidanzata, ricevendo come risposta "da tre mesi", la stessa risposta ricevuta poi da Clizia. Barbara però non è andata troppo per le lunghe e, scuotendo la testa, ha svelato che "questa sera in camerino alle 19 mi è arrivata una notizia alla quale non ci volevo credere ma che invece era vera. Vi siete già visti". L'attacco ha colto di sorpresa i due.

Paolo si è difeso affermando "no, no. Io ho fatto la quarantena qui, 15 giorni. Ho fatto il tampone, e adesso siamo qui. Se potessimo incontrarci...", a cui ha controbattuto Carmelita che ha parlato di un servizio fotografico che avrebbero fatto i due.

La discussione è andata avanti fin quando Barbara non ha sbottato ed ha definito tutto una buffonata: "io sono dalla parte del vostro amore, ma se ieri vi siete già incontrati e avete fatto le foto insieme per la cover di un importante giornale, la domanda è: per quale motivo siamo qui a fare una sceneggiata? Perché io non voglio prendere in giro il pubblico di Live. Io ci rimango male”.

Qualche giorno fa Clizia e Paolo erano stati protagonisti di una gaffe sui social in cui avevano indirettamente confermato di essersi visti nonostante la quarantena.