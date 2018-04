Cloak & Dagger avrà dei collegamenti con Agent Carter

In Cloak & Dagger , il nuovo serial deiin arrivo questo giugno, vedremo una vecchia conoscenza del: la

La compagnia, molto conosciuta dai lettori dei fumetti Marvel, è stata citata nei film all'interno dei tre Iron Man, ma è anche stata citata all'interno del cortometraggio "Scena comica nel raggiungere il martello di Thor". Per quanto riguarda il panorama televisivo, la Roxxon è stata citata in Iron Fist e in Daredevil, è apparsa in alcune puntate di Agents of S.H.I.E.L.D. ma, soprattutto, è stata tra le 'protagoniste' di Agent Carter.

E, come visto nei trailer, la Roxxon assumerà un ruolo importante anche nell'imminente Cloak & Dagger, come spiega il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb: "Vedrete - forse - una vecchia organizzazione che avete già incontrato all'interno dell'Universo Marvel".

E vista la presenza della Roxxon, lo showrunner Joe Pokanski ha confermato che il serial avrà dei legami con le due stagioni di Agent Carter: "Ci sono un paio di momenti di Agent Carter che, ovviamente, ci siamo assicurati di guardare per far sì che tutti capiscano che tutto è collegato, come dice spesso Jeph".

Il nuovo serial della Marvel, Cloak & Dagger, debutterà il prossimo 7 giugno. In Italia debutterà direttamente su Amazon Prime Video grazie ad un accordo preso con Disney EMEA.