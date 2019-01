Cloak & Dagger: diffuso online l'esilarante blooper reel della prima stagione!

La prima stagione della serie Marvel incentrata sui supereroi Cloak & Dagger si è recentemente conclusa, portandosi dietro una folta schiera di appassionati. Con una seconda stagione già in lavorazione, Freeform ci delizia con una divertente raccolta di momenti esilaranti ed errori dal set, dalla prima avventura televisiva della coppia.

Il video, che trovate comodamente all'interno di questa news, ci mostra i protagonisti della serie (in primis, Aubrey Joseph e Olivia Holt), mentre incorrono nelle più inaspettate delle situazioni. Ecco dunque risate improvvise, assurde cadute in bicicletta e storpiamenti involontari dei dialoghi dei personaggi: il tutto coronato dalla straordinaria chimica instauratasi tra gli interpreti di Tyrone Johnson e Tandy Bowen.

La prima stagione ha visto i due teenager rimanere coinvolti in un disastroso incidente che, se da un lato li ha privati dei loro familiari, dall'altro gli ha donato incredibili abilità capaci di influenzarsi a vicenda. Grazie all'evolversi di una profonda amicizia e all'attivo lavoro di squadra, i due riescono a diventare la formidabile coppia di supereroi noti come Cloak & Dagger.

Pur non avendo a disposizione molti dettagli in merito all'imminente seconda stagione, sappiamo per certo che Emma Lahana (interprete della Detective Brigid O'Reilly nello show) tornerà ad affiancare i protagonisti della serie, questa volta nei panni della letale Mayhem. Inoltre, basandoci sulle prime informazioni trapelate in rete, sembra che la coppia di eroi sia destinata a diventare sempre più affiatata, avvicinandosi notevolmente alle rispettive controparti fumettistiche.

La seconda stagione di Marvel's Cloak & Dagger è prevista per i prossimi mesi, sulla piattaforma Freeform. In Italia, tutti gli episodi della prima stagione della serie supereroistica sono disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video.