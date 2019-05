Cloak & Dagger: i fan vorrebbero un crossover con Runaways

I fan della serie tv Cloak & Dagger, sviluppata da Joe Pokaski e basata sugli omonimi personaggi di Marvel Comics, stanno chiedendo a gran voce un crossover della serie con Runaways. Le vicende di Cloak & Dagger sono ambientate all'interno del Marvel Cinematic Universe e si sta per concludere la messa in onda della seconda stagione.

Nell'ultimo episodio sia Tandy che Ty salgono a bordo di un autobus in partenza da New Orleans. Con lo show incentrato su personaggi molto giovani come in Runaways, i fan hanno subito pensato che gli elementi in gioco potrebbero preparare il terreno per un crossover tra le due serie.

Joe Pokaski, showrunner di Cloak & Dagger ha parlato dell'episodio finale e non ha negato quando gli è stata posta la domanda su un crossover con Runaways:"Ci sono abbastanza informazioni sullo schermo da permettere di fare alcune deduzioni, e probabilmente è tutto quello che posso dire ora" ha spiegato Pokaski.



Cloak & Dagger - di cui è stato diffuso uno splendido poster - racconta la storia di due adolescenti di New Orleans, Tandy e Ty che scoprono di possedere dei poteri soprannaturali dopo essersi incontrati casualmente. Il destino li ha uniti anche nel dolore, vista la perdita di due persone care per entrambi, il padre di Tandy e il fratello di Ty. Dietro la morte dei due familiari si nasconde una società corrotta e denonimata Roxxon.

La serie cult Buffy ha ispirato Cloak & Dagger in una sequenza d'azione di questa seconda stagione, molto apprezzata dai fan.