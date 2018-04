Cloak & Dagger di nuovo insieme nel nuovo spot televisivo

In vista dell'arrivo a giugno, i Marvel Studios hanno diramato sul web un nuovo promo esclusivo direttamente dalla prossima serie tv in live-action dedicata a Cloak & Dagger. Potete visionare lo spot comodamente all'interno di questa notizia.

La serie Cloak & Dagger è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe e debutterà a giugno sull'emittente televisiva americana Freeform. In Italia sarà disponibile il giorno dopo la messa in onda statunitense in esclusiva su Amazon Prime Video.

Cloak & Dagger sarà un serial composto da dieci episodi. La serie è incentrata sui personaggi di Tandy Bowen (Olivia Holt) e Tyrone Johnson (Aubrey Joseph), due adolescenti problematici, che condividono un passato insieme, e che hanno dei superpoteri che li legano l'uno all'altra. Nel cast del nuovo show firmato Marvel Studios troveremo anche Andrea Roth (Blue Bloods), Gloria Reuben (ER), Miles Mussenden (Bloodline), MCarl Lundstedt (Grey's Anatomy), James Saito (Vita di Pi), J.D. Evermore (The Walking Dead), Emma Lahana (Power Rangers Operation Overdrive) e Jaime Zevallos (American Horror Story).

I personaggi hanno debuttato nel 1982 sulle pagine di Peter Parker: The Spectacular Spider-Man diventando ben presto alleati di Spider-Man. Da allora hanno fatto apparizioni in altri fumetti di altri supereroi Marvel e hanno anche ottenuto delle serie personali.

Marvel's Cloak & Dagger debutterà a giugno sia su Freeform che su Amazon Prime Video in Italia.