Cloak & Dagger, online il nuovo promo dell'episodio 2x09, "Blue Note"

È andato in onda ieri su Freeform "Two Player", terzultimo episodio della seconda stagione di Cloack & Dagger, e a poche ore dalla messa in onda il canale ha diffuso online il nuovo promo ufficiale della serie, dedicato al penultimo e già attesissimo episodio, che si intitola "Blue Note".

Dopo aver passato la maggior parte del tempo nell'ultimo episodio andato in onda all'interno di un mondo da incubo, l'accoppiamento divino è riuscito a fuggire di casa e impedire a Tyron di attraversare l'aldilà. La loro liberazione non è tuttavia arrivata senza un prezzo, visto che ora Evita ha dovuto sposare Ioa in cambio.



Nel frattempo, mentre Tandy e Tyrone giocano a un arcade game mortale, pieno di divertenti omaggi al fumetto originale, Mayhem e Brigid riescono apparentemente a riconciliare le loro differenze e tornano finalmente ad essere completi. Naturalmente, mentre Ty, Tandy e Mayhem condividono lo stesso desiderio di sconfiggere D'Spayre prima che ascenda a divinità, il nuovo teaser del prossimo episodio chiarisce come Tandy e O'Reilly dovranno scontrarsi su alcune divergenze sul come tratta alcuni dei cattivi e Lia.



Cloack & Dagger "Blue Note" andrà in onda domenica 23 maggio su Freeform. Il season finale andrà poi in onda il prossimo 31 maggio.