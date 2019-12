Cloak & Dagger e i Runaways insieme nelle immagini promozionali del crossover Marvel

Entertainment Weekly! ci offre in esclusiva le prime immagini promozionai del crossover tra Cloak & Dagger e Runaways, due degli show targati Marvel Television recentemente cancellati.

Anche se Cloak & Dagger è stato cancellato dopo due stagioni, e la terza stagione di Runaways sarà l'ultima, avremo comunque modo di vedere i più giovani eroi Marvel fare squadra per combattere le forze del male.

Il 13 dicembre su Hulu sarà resa disponibile la stagione conclusiva di Marvel's Runaways, che riprenderà più o meno da dove ci eravamo fermati nella seconda: i Runaways sono ancora alla ricerca di Chase (Gregg Sulkin), Gert (Ariela Barer), and Karolina (Virginia Gardner), che erano stati catturati da Jonah (Julian McMahon) nella stagione precedente, mentre un nuovo nemico Morgan le Fay (Elizabeth Hurley) farà il suo ingresso in scena.

Nelle foto di EW! (che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia), però, sono i ragazzi a essere sotto i riflettori: nella prima immagine Tyrone (Aubrey Joseph) e Tandy (Olivia Holt) attivano i loro poteri assieme a Nico (Lyrica Okano), mentre gli altri sono legati e imbavagliati sullo sfondo. Nella seconda, il gruppo si ritrova nel quartier generale dei Runaways, ma qualcosa sembra non essere a posto...

Purtroppo, l'unico modo per sapere come andrà a finire è attendere la messa in onda degli episodi... Che su Hulu arriveranno questo venerdì.