Cloak & Dagger: lo show si sposta da Freeform a Hulu?

All'inizio della settimana Marvel Television ha confermato le speranze dei fan di vedere un crossover tra Runaways e Cloak & Dagger, e ora molti degli appassionati si stanno chiedendo cosa significhi questa scelta per Cloak & Dagger e il futuro dello show sviluppato da Joe Pokaski per Freeform. Quale sarà il destino della serie?

Per il momento non è ancora arrivata l'ufficialità della terza stagione, nonostante il rinnovo per un secondo ciclo di episodi venne annunciato ancor prima della messa in onda dell'episodio finale della prima stagione.

La domanda che molti si pongono è: Cloak & Dagger lascerà Freeform per passare a Hulu e stavano aspettando l'annuncio del crossover per ufficializzarlo? Per molti versi i fan potrebbero essere d'accordo.



All'inizio dell'anno Jeph Loeb e il suo team hanno annunciato che Ghost Rider e Helstrom della Marvel sarebbero sbarcati su Hulu nel 2020. Improvvisamente Marvel Television si ritroverebbe quattro show sulla stessa piattaforma, nel caso anche Cloak & Dagger dovesse passare a Hulu.

E nonostante Ghost Rider e Helstrom abbiano un target più adulto rispetto a Cloak & Dagger, è probabile che in qualche modo venga trovato un compromesso, anche perché l'ultima stagione di Cloak & Dagger ha affrontato tematiche piuttosto adulte.

Ora è probabile che Marvel Television sia alla ricerca di una prossima grande novità: si tratta di Defenders 2.0?

Nel frattempo lo showrunner ha parlato della possibile svolta romantica della trama ma nel frattempo i fan del crossover sono stati accontentati.