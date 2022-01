Clone High, HBO Max pronta al reboot: ci saranno ancora Phil Lord e Chris Miller

Questo è sicuramente l'anno dei reboot e, dopo aver assistito al lancio di Bel-Air e all'arrivo di How I Met Your Father, HBO è pronta a mettere in cantiere la seconda stagione di Clone High, la serie animata andata in ondata nei primi anni 2000.

Come sicuramente ricorderete, questo comedy show che funge da parodia ai teen drama più in vista degli anni scorsi, è ambientato in una scuola superiore popolata dai cloni di moltissimi personaggi famosi. Troviamo infatti emblemi della storia di ogni tempo come Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Giovanna d’Arco, Mahatma Gandhi e Cleopatra.

Phil Lord e Chris Miller torneranno ancora una volta non solo in veste di sceneggiatori ma, anche per prestare la propria voce a molti questi personaggi e siamo certi che ne vedremo sicuramente delle belle.

College High sarà prodotto da ShadowMachine, che negli ultimi anni ha dato vita allo straordinario successo di Bojack Horseman. La serie, come rivelato dai due creatori, partirà proprio da dove si era fermata e infatti, più che un vero e proprio reboot, bisognerebbe parlare ufficialmente di seconda stagione.

"È davvero la stagione 2 della serie, quindi abbiamo fatto del nostro meglio per riprendere tutto ciò che abbiamo fatto vent'anni fa. Stavolta però possiamo anche contare su strumenti assai più sofisticati e dalla nostra c'è anche un pizzico più di ambizione".

E voi, siete felici di questa nuova annata di Clone High?