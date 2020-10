Il Club delle Baby Sitter: Rinnovata per una seconda stagione la serie di Netflix

Come avete potuto leggere nella nostra recensione de Il Club delle Baby Sitter, la serie di Netflix ha convinto pubblico e critica, per questo non deve stupire il rinnovo per una seconda stagione dello show.

Gli appassionati dei libri scritti da Ann M. Martin, pubblicati per la prima volta nel 1986 e la cui saga è composta da 35 volumi, potranno rivedere il cast della serie, alle prese con i problemi e le vicende incentrate sulla cittadina di Stoneybrook e in particolare dopo la loro decisione di fondare un club di babysitting. Nella seconda stagione saranno quindi di nuovo presenti le protagoniste principali, interpretate da Sophie Grace, Momona Tamada, Shay Rudolph, Maria Baker, Xocitl Gomez e Sophia Reid-Gantzert. Non conosciamo ancora molti dettagli riguardo le prossime puntate inedite, l'annuncio di Netflix infatti non rivela la data di uscita della serie e il numero di episodi che comporranno la seconda stagione de Il Club delle Baby Sitter, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre notizie a riguardo.

La serie è attualmente disponibile nel catalogo di Netflix, avendo fatto il suo debutto lo scorso 3 luglio, per concludere vi segnaliamo questi poster de Il Club delle Baby Sitter ispirato alle copertine dei libri omonimi.