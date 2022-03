Il Club delle Babysitter non avrà una terza stagione: Netflix cancella lo show

Negli ultimi tempi Netflix si è reso protagonista di molte cancellazioni, alcune anche sorprendenti, come quella di Cowboy Bebop dopo una sola stagione. Adesso arriva una nuova notizia in merito: secondo Variety la serie Il Club delle Babysitter non avrà una terza stagione.

L'annuncio è arrivato venerdì, e la showrunner Rachel Shukert l'ha subito commentato ringraziando tutti coloro che hanno partecipato e reso possibile questa serie. Per Shukert si tratta "di un sogno diventato realtà", perché lei stessa ha sempre voluto "far parte del mondo che Ann M. Martin ha creato". Come sappiamo, infatti, lo show è tratto dalla serie di libri scritti da Martin (anche produttrice dell'adattamento televisivo), e segue un gruppo di ragazze che formano la propria attività di babysitter nella loro città di Stoneybrook, Connecticut.

"Anche se ho il cuore spezzato perché non torneremo a Stoneybrook per altre 20 stagioni, - ha continuato Shukert - sono così orgogliosa dell'incredibile show che i nostri grandiosi cast e troupe hanno creato e dal modo in cui [la serie] ha dato gioia e conforto a così tanti quando hanno ne avevo più bisogno."

Si tratta di una notizia sicuramente inaspettata, perché la seconda stagione de Il Club delle Babysitter aveva convinto la critica. Ma evidentemente questo non è bastato per Netflix.