Cluedo: Oltre al film sul celebre gioco è in programma una serie animata

Le ultime notizie che erano state condivise sulla pellicola ispirata al celebre gioco, riguardavano l'abbandono di Jason Bateman del film su Cluedo, mentre nelle scorse ore è stato annunciato che eOne produrrà anche una serie animata.

A dare per prima la notizia del cartone ispirato a Cluedo è stata la testata online di Deadline, rivelando che le puntate dello show saranno incentrate alle vicende del gioco da tavolo, mettendo quindi in scena una cena nella quale sarà assassinato uno degli invitati. A lavorare su Cluedo saranno eOne e la Fox, ecco le parole di Michael Thorn, dirigente del celebre network: "Colonnello Mustard... Nella veranda con un tubo di ferro. Solo sentire queste parole si capisce subito di cosa stiamo parlando, non è un mistero che Cluedo è uno dei giochi da tavolo più amati. Siamo entusiasti di produrre questa serie animata insieme ad eOne e Bento Box".

Per ora non conosciamo altri dettagli riguardo lo stile del cartone, il numero di stagioni e il cast di doppiatori che darà vita ai celebri personaggi del gioco, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi avremo altri dettagli a riguardo. Se invece cercate altre indiscrezioni sul film omonimo, vi segnaliamo questa notizia incentrata sul regista di Cluedo.