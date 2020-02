Gli altri coach di The Voice hanno qualche consiglio per il "novellino" Nick Jonas

A dare il benvenuto al nuovo coach di The Voice, Nick Jonas, ci pensano i colleghi Blake Shelton, Kelly Clarkson e John Legend. Sentiamo quali consigli hanno da offrire alla "più giovane recluta".

Dopo aver essere stato il Team Advisor di Christina Aguilera ai tempi dell'ottava stagione dello show, Nick Jonas torna sul palco di The Voice, questa volta in veste di coach. Ma i colleghi veterani del programma come Blake Shelton (che ha inaugurato il format assieme a Adam Levine, Christina Aquilera e Cee-Lo Green), e i non-troppo-nuovi-arrivati Kelly Clarkson (alla sua quinta stagione), e John Legend (al suo terzo giro), hanno qualche consiglio da dare all"'ultimo arrivato" di casa.



"Ho voluto prendermi un minuto per darti dei consigli su come essere un grande coach qui a The Voice" esordisce Shelton "Uno: impara a fare questo [il gesto tipico di Blake dove indica se stesso per farsi notare dai concorrenti]. Due: ho sentito un po' come cerchi di vincere i concorrenti, e forse sarebbe meglio che tu ti fermassi a 'Ciao, sono Nick Jonas'. [...] Tre: prova a non perdere, amico. Ma sarà difficile quest'anno" conclude, ricordando a tutti di essere il coach con più vittorie all'attivo nel programma.



Kelly sfoggia invece tutto il suo lato materno, e cerca di proteggere il ragazzo da... Blake. "Questa è la mia quinta stagione, quindi posso di essere stata qui per tipo un minuto. Volevo solo dirti di fare attenzione a un paio di cose. Blake mente. Parecchio. Farà di tutto e dirà di tutto per avere il concorrente nel proprio team".



John Legend, l'ex-novellino del team, cerca di essere solidale con chi ora ricopre la posizione che non molto tempo era anche la sua: "In qualità di ex-nuovo arrivato, ho un piccolo consiglio per te. Quando iniziai qui a The Voice, ogni singolo coach usava l'opzione di blocco su di me [il blocco che impedisce a un coach di essere scelto da uno dei concorrenti]. Non mi hanno fatto sentire così benvenuto! Quindi il mio consiglio per te è: sta attento al blocco!"



Ma l'attore di Jumanji - Benvenuti nella Giungla (e che abbiamo rivisto anche in Jumanji - The Next Level) ne sa qualcosa di giochi e ardue sfide... "Grazie ragazzi, ma credo di potermela cavare" è la sua risposta.



Le prime puntate di The Voice 18 andranno in onda il 24 e il 25 febbraio sul canale americano NBC.