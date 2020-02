Anche Cobie Smulders sarà nell'episodio-parodia dei Simpson a tema Marvel

Oltre ai già annunciati fratelli Russo e al boss dei Marvel Studios Kevin Feige, nuove guest star si aggiungono al cast vocale dell'episodio Bart and the Bad Guy de I Simpson, parodia a tema Marvel che andrà in onda negli USA il prossimo 1° marzo. Come riporta TVLine, anche Cobie Smulders e Taran Killam presteranno la voce a due personaggi.

Cobie Smulders, famosa per il ruolo di Robin in How I Met Yor Mother, nel Marvel Cinematic Universe interpreta Maria Hill, personaggio che fa parte anche della serie Agents os SHIELD. Taran Killam, suo marito nella vita reale, fa parte del cast del Saturday Night Live e recita attualmente nella serie Single Parents. I due interpreteranno rispettivamente i personaggi di Hydrangea e Airshot, due membri del team dei Vindicators (ovvio riferimento agli Avengers).

Nell'episodio Bart and the Bad Guy, Bart Simpson riesce grazie a un equivoco a vedere in anteprima l'ultimo e segretissimo film di un popolare franchise di supereroi, e approfitta della situazione per ricattare tutti minacciando di rivelarne gli spoiler. Due produttori del film (doppiati da Anthony e Joe Russo) faranno quindi tutto il possibile per evitare che il bambino rovini l'uscita del film. Kevin Feige presta invece la voce al super villain Chinnos, un chiaro riferimento parodistico al Thanos di Josh Brolin.

I Simpson sono giunti alla loro trentunesima stagione, e nonostante il tormentone sulla fine non sembrano aver ancora intenzione di fermarsi. Una evidenza della loro sorprendente longevità sta nel fatto che, come ha fatto notare il produttore, oggi Bart dovrebbe avere l'età di suo padre Homer.