Cobie Smulders, ecco la nuova canzone da How I Met Your Mother ai tempi della pandemia

Cobie Smulders è intervenuta online per cantare in streaming una versione rieditata di "Let's go the Mall", la canzone che ha reso celebre il suo personaggio in How I Met Your Mother, in arte Robin Sparkles, e il nuovo titolo "Let's all Stay at Home" suggerisce ai suoi fan di rispettare l'attuale quarantena obbligatoria.

L'attrice per l'occasione ha anche indossato la celebre giacca di jeans che contraddistingueva la sua performance nel corso della serie amatissima dai fan. Nello show, Robin era costretta a rivelare il suo incofessabile segreto: ovvero quello di essere stata una stella del pop ai tempi della sua vita in Canada; il personaggio cercava poi di lasciarsi quella fama alle spalle per tentare la carriera di giornalista a New York, dove avrebbe quindi conosciuto tutti i protagonisti della serie.

I nuovi versi della canzone, anziché invogliare ad andare tutti insieme al centro commerciale, adesso cercano di consigliare alla popolazione di rimanere chiusi in casa in questo momento difficile di pandemia di coronavirus. "Keep on those jelly bracelets / And that cool graffiti coat / 'Cuz the mall is in our hearts, that's what it's all about" (invece di "At the mall, having fun is what it's all about"), continuando con "I have to go do Zoom school soon, at least until we're all immune / But that's just fine, I'm gonna follow COVID guidelines."

La Smulders ha anche ringraziato i creatori di How I Met Your Mother, Craig Thomas e Carter Bays, per aver composto i nuovi versi, nonché il compositore Brian Kim, che ha scritto le musiche originali. Ha anche incoraggiato i fan a donare Save the Children, Canada Helps, e Daily Bread Food Bank. In un precedente post, l'attrice aveva anche celebrato il 15° anniversario dall'uscita dell'episodio che la vedeva cantare la canzone.