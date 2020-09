Cobie Smulders, sfortuna per la star: ABC cancella la sua nuova serie Stumptown

Dopo il rinnovo di Stumptown per una seconda stagione sembrava andare tutto per il meglio per la serie di Cobie Smulders. Nelle scorse ore invece c'è stato il dietrofront di ABC, che ha deciso di cancellare Stumptown.

L'opera ispirata ai fumetti di Greg Rucka, Matthew Southworth e Justin Greenwood ci aveva mostrato le vicende di Dex Parios, investigatrice privata piena di debiti e con una complicata vita sentimentale. Dopo un primo segnale positivo da parte del network, secondo quanto viene condiviso da Variety, ABC ha deciso di cancellare la seconda stagione. Tra i motivi di questa scelta troviamo la pandemia di Coronavirus, che ha reso molto più complicato produrre gli show e gestire la programmazione a causa dello stop sui lavori. Come potete leggere nelle nostre prime impressioni di Stumptown, la serie in cui è presente anche Jake Johnson, nel ruolo dell'amico di Dex Grey McConnel, aveva convinto la critica internazionale, in particolare per l'ottima interpretazione del cast, composto da Tantoo Cardinal, Cole Sibius e Adrian Martinez.

Non resta che aspettare per scoprire se Stumptown sarà acquistata da un altro network, se siete comunque interessate alla prima ed unica stagione, vi segnaliamo il trailer di Stumptown, andata in onda in Italia su Sky.