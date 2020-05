Cobie Smulders tornerà nella serie Stumptown: ecco tutti i dettagli

Fra i tredici rinnovi di ABC per la stagione televisiva 2020/2021, spicca la conferma di Stumptown, serie tv con protagonista Cobie Smulders. Lo show in Italia è stato trasmesso sul canale Fox da novembre 2019 con la prima stagione e ora è arrivata la conferma che vedremo lo show ancora per un secondo ciclo di episodi.

Stumptown è basata sull'omonima serie di graphic novel creata da Greg Rucka, e racconta le vicende di Dex Parios, veterana dell'esercito forte, decisa e acuta, dalla vita amorosa complicata, con debiti di gioco e un fratello di cui occuparsi a Portland, in Oregon. Le brillanti capacità militari la rendono una grande investigatrice privata, ma il suo stile sfacciato non la rende amica della polizia locale.



Dex Parios è interpretata da Cobie Smulders, nota in tutto il mondo per il ruolo di Robin Scherbatsky nella sit-com How I Met Your Mother, e per il personaggio di Maria Hill nel Marvel Cinematic Universe, interpretato in vari film del franchise e nella serie tv Agents of SHIELD.

Il cast dello show è completato da Jake Johnson, Tantoo Cardinal e Adrian Martinez.

Su Everyeye trovate il trailer della prima stagione di Stumptown, e un'intervista a Cobie Smulders proprio sulla serie tv che la vede protagonista.

Cobie Smulders è uno dei volti maggiormente noti del piccolo schermo americano e in questi anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio anche all'interno di uno dei franchise più amati dell'ultimo decennio come il Marvel Cinematic Universe.