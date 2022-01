Cobra Kai, 10 show da vedere se vi è piaciuta la serie Netflix!

Dopo il grande successo di Cobra Kai 4 su Netflix, sappiamo già che ci sarà una quinta stagione di Cobra Kai e molto probabilmente anche una season 6. Nell'attesa, ecco altri 10 show da vedere se vi piace il connubio tra azione e commedia!

GLOW

Siamo negli anni '80 e alcune attrici poco conosciute e precarie abbandonano i copioni e i provini per partecipare a un nuovo programma di wrestling "Gorgeous Ladies of Wrestling", diretto dallo scorbutico Sam Sylvia (interpretato dal comico Marc Maron).



Lo show Netflix si ispira al vero e omonimo programma TV degli anni '80, con un cast che include Alison Brie, Betty Gilpin, Kate Nash, Ellen Wond, Jackie Tohn, Gayle Rankin e l'ex wrestler Kia Stevens. Sfortunatamente incompleto dopo la cancellazione della stagione 4 di GLOW, è uno show che sa emozionare e divertire.

Chuck

Zachary Levi è Chuck Barkowski, un ragazzo che lavora in un negozio di una catena di elettronica e un giorno, aprendo una mail, scarica centinaia di segreti governativi direttamente nel suo cervello.



Inviati a recuperare i dati e proteggere Chuck, il maggiore John Casey (Adam Baldwin) e l'agente Sarah Walker (Yvonne Strahovski) resteranno accanto a lui sotto copertura per aiutarlo a fronteggiare le spie che vogliono impadronirsi delle informazioni che possiede.



La trama da spy story è accompagnata dall'ironia di Chuck nell'affrontare un nuovo mondo tra assassini addestrati e agenti governativi che si sovrappone alla solita quotidianità fatta di clienti da aiutare e computer da aggiustare. Ma sapevate che Chuck detiene un primato notevole?

Warrior Nun

Ispirata all'omonimo fumetto di Ben Dunn, Warrior Nun è la serie Netflix che ha come protagonista la 19enne Ava (Alba Baptista), una ragazza che si risveglia in un obitorio dopo che una reliquia antica chiamata Aureola le è stata inserita nella schiena. Ava era tetraplegica e riacquista la possibilità di camminare, ma scopre anche di poter vedere i demoni, che sono sulle tracce del manufatto.



La ragazza viene reclutata dall'Ordine della Spada Cruciforme, un'organizzazione segreta composta da suore addestrate nel combattimento che ha il compito di combattere il maligno. Nell'estate 2020 Netflix ha rinnovato Warrior Nun per una seconda stagione.

Kung Fu

Nella serie del network The CW, reboot del classico degli anni '70 Kung Fu, Olivia Liang è Nicky Shen, una studentessa costretta a lasciare il college che si ritroverà a fare un viaggio verso la Cina che cambierà la sua vita: la ragazza entra in un monastero dove si allena alle arti marziali per oltre tre anni.



Al suo ritorno negli Stati Uniti, scopre che la sua famiglia e tutto il vicinato sono vittime di gang spietate e criminali e Nicky inizierà a usare le sue abilità per proteggere la sua comunità, mentre è alla ricerca dell'assassino del suo mentore Shaolin.

Hanna

Hanna (interpretata da Esmé Creed-Miles) è una ragazzina di 14 anni che è ricercata dalla FBI da quando è in vita. Vive in una remota foresta della Polonia insieme al padre Erik (Joel Kinnaman) che la addestra e le insegna a difendersi, fino a quando il governo americano non torna sulle loro tracce.



Ispirata all'omonimo film con Saoirse Ronan e Cate Blanchett, Hanna mescola sequenze di azione mozzafiato a una componente coming-of-age. Di recente, Amazon Prime Video ha confermato la terza e ultima stagione di Hanna.

All American

All American racconta la storia di Spencer James (Daniel Ezra), un giocatore di football delle scuole superiori che viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High, lascia la famiglia e si trasferisce con il coach Billy Baker (Taye Diggs). Tra le sfide sul campo e i complicati rapporti amorosi, All American ha tutti gli ingredienti di un teen drama, ispirato alla vera storia dell'atleta Spencer Paysinger.

Heels

Heels è la serie creata da Michael Waldron che affronta la rivalità sul ring tra Jack e Ace Spade, i due fratelli rispettivamente interpretati da Stephen Amell e Alexander Ludwig. Il più grande tra i due, Jack, ha grandi sogni per la sua Duffy Wrestling League, che spera di espandere oltre la piccola cittadina della Georgia.



I sogni di Jack sono ostacolati dal team rivale, la Florida Wrestling Dystopia, che sta cercando di far entrare il fratello Ace nella propria squadra. Di recente, il network Starz ha confermato il rinnovo della stagione 2 di Heels.

Panic

Panic è la serie thriller di Amazon Prime Video ispirata all'omonimo romanzo di Lauren Oliver che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che hanno messo in piedi una rischiosa competizione, chiamata Panic.



Ogni estate, i recenti diplomati affrontano una serie di sfide pericolose nel tentativo di vincere il montepremi di 50mila dollari, una cifra grazie alla quale potrebbero lasciare la loro cittadina del Texas. Ma quando cambiano le regole, i ragazzi dovranno decidere quali rischi affrontare per riuscire a fuggire dalla propria città natale.



Pur rappresentando una trasposizione fedele dell'opera letteraria, lo show ha ricevuto una tiepida accoglienza e Amazon ha deciso di cancellare Panic dopo la prima stagione.

Friday Night Lights

Nella città di Dillon in Texas vanno tutti pazzi per il football e ogni venerdì sera lo stadio è pieno di sostenitori della squadra dei Dillon Panthers, guidata dal coach Eric Taylor (interpretato da Kyle Chandler): con il supporto della moglie Tammy (Connie Britton), Taylor è una forza inarrestabile e aiuta gli studenti a far emergere tutto il loro potenziale.



Friday Night Lights (noto in Italia anche come High School Team) ha ottenuto un enorme successo di critica, soprattutto per la profonda esplorazione caratteriale dei personaggi e per la capacità di ritrarre realisticamente la classe media americana.

Teen Wolf

Non poteva mancare Teen Wolf, la serie fantasy e soprannaturale trasmessa dal 2011 al 2017 su MTV. In Teen Wolf Tyler Posey è Scott McCall, un timido liceale la cui vita viene stravolta la notte in cui viene morso da un lupo mannaro. Scott deve trovare un nuovo equilibrio tra la sua vita adolescenziale e questa sua nuova identità che lo porta a imbattersi in mostruosi pericoli: al suo fianco il migliore amico Stiles (Dylan O'Brien).



A dieci anni di distanza dal debutto della serie ideata da Jeff Davis, è stato annunciato un film sequel di Teen Wolf: potrebbe essere giunta l'ora del rewatch (o di recuperarla, se non l'avete mai vista!)