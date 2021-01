Cobra Kai 3, che fine ha fatto Aisha? Gli autori svelano se tornerà

La terza stagione di Cobra Kai è disponibile su Netflix ormai da quasi una settimana, e molti fan non hanno potuto fare a meno di notare l'assenza di uno dei volti più amati della serie. Stiamo parlando di Aisha, il personaggio interpretato da Nichole Brown.

Se siete tra i molti che temono di non rivedere più Aisha nello show, tuttavia, per il momento non c'è nulla di cui preoccuparsi. Almeno stando alle parole del co-creatore Hayden Schlossberg: "Beh, non vogliamo entrare troppo nel dettaglio in alcune scelte che prendiamo. Se ciò avesse effetto in futuro, sarebbe un grosso spoiler", ha spiegato il produttore esecutivo a Comicbook.com. "Posso dire che quando tratti uno dei tuoi personaggi preferiti tra quelli che hai creato, diventa complicato capire cosa fare e cosa no. Come avete visto nella terza stagione, sono tornati dei personaggi che si pensava non facessero più parte della storia. Pensiamo per esempio a Tyler. Rispondo questo alle persone che vogliono rivedere Aisha, senza rivelare nulla."

Nel frattempo, gli autori hanno confermato l'intenzione di iniziare le riprese dei nuovi episodi di Cobra Kai già nei primi mesi del 2021. Inoltre, sempre in una recente intervista, hanno anticipato di avere in mente dei piani che vanno oltre la quarta stagione annunciata da Netflix.

