Cobra Kai 3 arriverà prima su Netflix, Johnny Lawrence cambia la data di uscita!

Buon Natale! Johnny Lawrence vi ha appena fatto un regalo totalmente inaspettato modificando la data di uscita ufficiale di Cobra Kay 3, e a quanto pare Netflix non può che stare al gioco.

Come potete vedere nella video promozionale all'interno dell'articolo, che mostra anche una scena dei prossimi episodi modificandola per l'occorrenza, il protagonista usa il suo computer per visitare la pagina della serie tv sulla piattaforma Netflix, e decide di anticipare il giorno di uscita: prevista inizialmente per l'8 gennaio, adesso grazie a lui i nuovi episodi arriveranno dall'1 gennaio!

Ma non è tutto: il 2 gennaio, il giorno dopo la premiere della terza stagione, il cast della serie sequel di Karate Kid si unirà agli ospiti David Spade, Fortune Feimster e London Hughes in "The Netflix Afterparty".

Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell'All Valley Karate Tournament del 1984 e racconta le vite di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La terza stagione riprende all'indomani della violenta rissa del liceo tra i due dojo, che ha lasciato Miguel in condizioni critiche. Mentre Daniel cerca risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, Kreese manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili attraverso la sua particolare e violenta visione del karate.

Cobra Kai è scritto e prodotto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tramite la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Overbrook Entertainment, insieme a Susan Ekins in associazione con Sony Pictures Television. Macchio e Zabka sono co-produttori esecutivi.

