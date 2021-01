Cobra Kai 3, il cast rivela: 'Martin Kove è Kreese dentro e fuori dal set!'

La terza stagione di Cobra Kai è uscita su Netflix l’1° gennaio 2021, lo show è stato già rinnovato per una quarta stagione. La notizia oltre ad entusiasmare i fan rende molto felice anche Martin Kove interprete di John Kreese che a detta dei colleghi è a questo punto intercambiabile con il suo personaggio.

Il cast ha confermato che, sebbene Kove sia molto più simpatico e divertente, è Kreese fuori e dentro dal set, come riferisce a Variety Jacob Bertrand, che interpreta Hawk.

"È un ragazzo davvero divertente. È l'uomo più dolce di sempre, ma quando è in scena e Kreese esce fuori, è Martin" ha detto Bertrand.



Peyton List, che interpreta la studentessa Tory, dice che Kove è particolarmente affezionato a lei e Bertrand, dato che i loro personaggi sono i suoi due migliori studenti nella terza stagione.

"Ama Tory e Hawk", ha detto l'attrice. "È come se dicesse: 'ecco il mio duo, i miei figli!' Ogni volta che mi volto, sta girando video per qualcuno, dicendo "Nessuna pietà!" Ci riesce così bene. Penso che adori tutto ciò che ha a che fare con Cobra Kai".



"Quando interpreti un personaggio, trovi un pezzo di te che si riferisce a questo personaggio e lo fai esplodere in scena", ha detto William Zabka, che interpreta Johnny Lawrence. “Martin ha un pezzo di Kreese in lui che quando viene amplificato lo rende davvero Kreese. Ma Martin Kove è un gentiluomo, un tesoro, un brav'uomo e un buon amico. Niente di veramente simile a Kreese."



