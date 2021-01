Cobra Kai 3: a chi telefona John Kreese nel finale? Ecco perché potrebbe essere LUI

"Hey! Da quanto tempo", dice John Kreese al telefono alla fine della terza stagione di Cobra Kai di Netflix, subito dopo aver preso un accordo con Daniel e Johnny per risolvere la loro disputa al concorso All Valley High.

Ma a chi chiama? Il suggerimento, ovviamente, è che Kreese chiami un suo amico dal Vietnam che, nel flashback nella scena prima, aveva detto a Kreese:

“Sono in debito con te, mi hai salvato la vita… Se ti servirà qualcosa, qualsiasi cosa, conta su me! Hai capito, Johnny? Conta su di me! Te lo devo.”

La telefonata è importante perché prepara lo spettatore alla quarta stagione e sapere chi c'è dall'altra parte del telefono stabilisce anche i contorni della prossima stagione. Bene, possiamo dirvi che se uno dei commilitoni di Kreese è morto, l'unico in vita, proprio perché salvato da Kreese, ha come soprannome Smilzo, ma il suo vero nome è Terry Silver, un personaggio interpretato da Thomas Ian Griffith in Karate Kid III.

In quel terzo capitolo di Karate Kid uscito nel 1989, apprendiamo che Silver era un amico di Kreese dalla guerra del Vietnam, ma era anche un ricco uomo d'affari (che possiede un'attività di smaltimento di rifiuti tossici) e il fondatore e proprietario del dojo Cobra Kai. Silver e Kreese avevano dei piani per aprire un intero franchise di dojo Cobra Kai, ma la sconfitta di Johnny Lawrence in Karate Kid ha distrutto quei piani.

In Karate Kid III, Silver (insieme a Kreese) è in cerca di vendetta, e nel tentativo di ottenerla, Terry Silver porta Mike Barners, un feroce atleta di karate, per sconfiggere Daniel alla competizione All Valley. Silver porterà anche per poco tempo Daniel contro Miyagi, allenando il ragazzo e facendogli uscire il carattere peggiore.

La telefonata alla fine della terza stagione suggerisce che l'asso nella manica di Kreese per la quarta stagione è proprio Silver per sconfiggere Miguel all'All Valley High. Restano ovviamente degli interrogativi, ma se dovesse essere confermata la presenza di Smilzo, quale sarà il ruolo effettivamente giocato da Terry Silver nella stagione 4? E sarà ancora Thomas Ian Griffith, l’attore che diede vita al personaggio nel film del 1989, ad interpretarlo ora nella serie Netflix?

Questo è solo uno dei tanti Easter Egg di Cobra Kai. Rimaniamo in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla quarta stagione, nel frattempo vi segnaliamo il numero di utenti che hanno visto Cobra Kai 3.