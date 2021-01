Cobra Kai 3: come si chiamerà il dojo nato nel finale di stagione? Le ipotesi

Quanto ci piace Cobra Kai. Dopo due prime grandi stagioni, il terzo ciclo di episodi della serie ora in mano a Netflix ha saputo migliorare ancora un prodotto che è di sicuro tra i più convincenti degli ultimi anni. Abbiamo già parlato del finale di Cobra Kai 3, ma oggi è il momento di tornare a speculare sul futuro dello show.

In particolare, vogliamo parlare di come potrebbe evolvere il nuovo dojo nato dalla collaborazione tra Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), che dovranno cercare insieme di eliminare una nuova minaccia.

Un nemico comune

Per far fronte al grande problema di Kreese (Martin Kove), infatti, Daniel e Johnny hanno dovuto seppellire l'ascia di guerra e decidere di unire le forze. Si prospetta una stagione esplosiva, nella quale Johnny e Daniel dovranno addestrare i propri allievi in un dojo comune ma che, immaginiamo, si confronteranno e scontreranno più di una volta per decidere quale "via" seguire e chi sarà, a tutti gli effetti, a comandare. Ma c'è anche un altro grande problema…

Come si chiamerà il dojo?

Sicuramente, anche dal punto di vista del nome sarà difficile trovare un accordo. Fermo restando che noi amiamo il nome scelto da Johnny per le sue lezioni al parco, Eagle Fang Karate, crediamo che sia difficile che Daniel lo trovi accettabile, essendo molto più "estremo" e altisonante rispetto all'essenza che i suoi insegnamenti del karate vorrebbero trasmettere. Semplicemente, potrebbe rimanere il dojo Lawrence & LaRusso, evidenziando come si tratterebbe solamente di un qualcosa di occasionale. Potrebbero anche cercare di unire i due nomi dei dojo in qualche modo, come il "Miyagi-do's Eagle Fang Karate", un po' troppo lunghino. Oppure, la cosa che ameremmo di più, sarebbe cercare di appianare le divergenze proprio partendo da un nome comune, qualcosa che rendesse condivise le due esperienze degli uomini, e che potrebbe essere un nuovo inizio per entrambi. Che ne dite del "Crane Kick Dojo"? Sarebbe pazzesco.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione della terza stagione di Cobra Kai, vogliamo sapere la vostra: quale nome vorreste vedere per il futuro dojo di Johnny e Daniel in Cobra Kai 4? Non esitate a commentare, vi leggeremo e risponderemo con grande piacere!