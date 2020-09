Cobra Kai 3: cosa serve alla prossima stagione su Netflix per confermare il successo

Dopo settimane dalla messa in onda su Netflix, Cobra Kai ha conquistato un altro record, e il suo successo sembra inarrestabile. Con la terza stagione di Cobra Kai in uscita nel 2021, alle speranze di vedere un ulteriore salto di qualità, si uniscono i timori per il futuro, soprattutto dopo l'acquisizione da parte della piattaforma streaming.

Ci sono diversi temi sui quali la produzione della serie scritta da Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg dovrà lavorare per confermare (e, se possibile, ampliare) il suo successo. Oggi siamo qui per elencare alcuni dei punti cruciali che serviranno alla terza stagione di Cobra Kai per mantenersi su questi livelli.

Una delle prime cose che vorremmo vedere sono le interazioni tra Johnny (William Zabka) e Daniel (Ralph Macchio), da sempre in contrasto; con gli eventi che sono successi nel season finale della stagione 2, non sarebbe impossibile pensare di poterli vedere alleati contro un nemico comune come John Kreese (Martin Kove), diventato il vero e proprio villain della serie.

Inoltre, crediamo che sia il momento per un altro personaggio di mostrarsi, e di ottenere un considerevole screentime, e stiamo parlando di Ali Mills (Elisabeth Shue), che dovrebbe fare il suo ritorno, dopo essere apparsa solo in qualche flashback nella serie. Dopo il finale della seconda stagione, noi crediamo che il suo personaggio dovrà dimostrarsi all'altezza della curiosità che questo momento ha creato.

Molti personaggi meriterebbero un'evoluzione nel corso della prossima stagione: mentre ci sarà bisogno di sistemare il rapporto tra Johnny e Robby (Tanner Buchanan), e dovremo anche assistere a un confronto tra lo stesso Robby e Miguel (Xolo Maridueña), dopo lo sconvolgente finale della seconda stagione di Cobra Kai, crediamo che anche Samantha LaRusso (Mary Mouser) debba mostrare ancora molto; e che dire di suo fratello Anthony (Griffin Santopietro)? Al momento sappiamo ben poco su di lui, e il potenziale che potrebbe avere un personaggio simile è elevato.

Infine, chiudiamo con la cosa più importante di tutta la serie: le arti marziali. Per mantenere l'attenzione sul combattimento, riteniamo fondamentale il ritorno del torneo di All Valley, dimenticato nel corso del secondo ciclo di episodi.

Quali sono gli elementi fondamentali che vorreste nella prossima stagione di Cobra Kai? Fatecelo sapere nello spazio commenti!