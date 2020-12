Cobra Kai 3, Daniel e Chozen condividono un segreto nella nuova scena in anteprima

A tre giorni dall'uscita su Netflix, il colosso dello streaming ha pubblicato su Youtube una prima clip ufficiale dedicata all'attesissima terza stagione di Cobra Kai, serie originale sequel/spin-off della mitica saga cinematografica di Karate Kid acquistata lo scorso anno dal servizio.

Cobra Kai si svolge oltre 30 anni dopo gli eventi dell'All Valley Karate Tournament del 1984 e racconta le vite di Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). La terza stagione riprende all'indomani della violenta rissa del liceo tra i due dojo, che ha lasciato Miguel in condizioni critiche. Mentre Daniel cerca risposte nel suo passato e Johnny cerca la redenzione, Kreese manipola ulteriormente i suoi studenti vulnerabili attraverso la sua particolare e violenta visione del karate.

Cobra Kai è scritto e prodotto da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg tramite la loro società di produzione, Counterbalance Entertainment. Will Smith, James Lassiter e Caleeb Pinkett sono i produttori esecutivi per Overbrook Entertainment, insieme a Susan Ekins in associazione con Sony Pictures Television. Macchio e Zabka sono co-produttori esecutivi.



Vi ricordiamo che Cobra Kai 3 approderà su Netflix il prossimo 1° gennaio, proprio ad apertura del nuovo anno. Fateci sapere cosa ne pensate del poster e quanto state attendendo i nuovi episodi della serie nei commenti in calce alla notizia.