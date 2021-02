Cobra Kai 3: Daniel LaRusso vs Johnny Lawrence, chi è più forte?

Cobra Kai è andato oltre la classica saga di Karate Kid, ma ha continuato a mostrare la rivalità tra Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Dal primo All-Valley Tournament, i due sono cresciuti e hanno condotto le proprie vite, ma a distanza di anni, chi è il migliore tra i due?

Poiché Cobra Kai tratta entrambi i personaggi con grande importanza, nessuno dei due si dimostra migliore dell'altro. Ecco, però, le principali differenze tra Johnny e Daniel.

La principale differenza tra i due è che Daniel ha vinto il principale torneo di arti marziali contro Lawrence. Johnny ha sicuramente più esperienza di combattimento, ma non le è servita per vincere i tornei contro Daniel. L'All-Valley Tournament è stato vinto proprio da Daniel LaRusso e non è stata nemmeno l'unica competizione che il ragazzo ha vinto. In The Karate Kid III, ha affrontato Mike Barnes nell'All-Valley Tournament e ha conquistato il primo trofeo dato che le sue capacità di combattimento erano così da poter competere e vincere quasi tutti i tornei che desiderava.

La chiave per diventare una persona a tutto tondo è l'equilibrio e questo era uno dei principali insegnamenti ricevuti da Daniel da parte del signor Miyagi. Un'insegnamento tanto semplice, quanto fondamentale anche in Cobra Kai. Dato che Daniel si concentra proprio sull'equilibrio, è in grado di trarre vantaggio da coloro che non hanno un buon equilibrio interiore o esteriore come appunto Johnny.

Il maestro Miyagi, infine, è stato uno dei migliori insegnanti di arti marziali di sempre. Con tutto ciò che Miyagi gli ha insegnato, Daniel ha voluto usare quelle massime come degli insegnamenti di vita e ne ha fatto un mantra anche per i nuovi atleti. Non solo, gli insegnamenti di Miyagi lo hanno guidato anche per tutta la vita, cosa che invece Johnny Lawrence non ha potuto beneficiare. Quest'ultimo, infatti, ha dovuto escogitare un nuovo modo di vivere, che di conseguenza potrebbe renderlo più debole di Daniel. Daniel, al contrario, ha la possibilità di imparare sempre nuove lezioni grazie al suo grande equilibrio e capacità di assimilare le novità.

