Cobra Kai 3, ecco la data di uscita su Netflix! La quarta stagione è ufficiale

Dopo l'ottimo successo ottenuto al debutto su YouTube, Cobra Kai ha trovato nuova linfa grazie all'approdo su Netflix, che ha deciso di rinnovarla per una terza stagione di cui è appena stata rivelata la data di uscita.

Come annunciato dal colosso del streaming tramite i propri profili social, i nuovi episodi dell'apprezzatissima serie spin-off di Karate Kid arriveranno sulla piattaforma il prossimo 8 gennaio. Ma non è tutto: nel dare la notizia Netflix ha anche confermato ufficialmente che lo show avrà una quarta stagione.

Realizzata da Sony Pictures Television per Youtube Red, Cobra Kai ha esordito sulla piattaforma di Google ottenendo oltre 20 milioni di visualizzazioni in meno di una settimana e aprendo così la strada ai rinnovi successivi. Secondo i dati pubblicati di recente da Nielsen, a inizio settembre la serie si è affermata come il titolo più visto in streaming con un totale di 2,17 miliardi di minuti visualizzati dagli utenti del servizio, un risultato di molto superiore anche a quello raggiunto nello stesso periodo da serie di grande successo come Lucifer e The Boys.

Intanto, l'interprete di Johnny Lawrence e star dello show William Zabka ha svelato alcune anticipazioni su Cobra Kai 3.