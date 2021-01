Cobra Kai 3: tutti gli easter egg di Karate Kid nella nuova stagione

Una serie come Cobra Kai, sequel dei film di successo degli anni '80, non può mancare di includere alcuni easter egg clamorosi per divertire i fan. La colonna sonora, alcune battute, e persino i costumi sono usati per evocare i film originali e sottolineare i temi dello spettacolo.

La terza stagione di Cobra Kai nasconde diversi riferimenti ai film di Karate Kid con le apparizioni di diverse figure importanti del franchise e qualche cameo a sorpresa.

Okinawa è lo stesso luogo in cui è ambientato il sequel del 1986 ed è il posto in cui Daniel si reca per lavoro nella terza stagione di Cobra Kai. Quando arriva in Giappone visita il villaggio del signor Miyagi a Okinawa, dove incontra casualmente Kumiko (Tamlyn Tomita), la nipote della donna che il signor Miyagi aveva amato. In The Karate Kid Part II, Daniel e Kumiko hanno una breve storia d'amore. I due condividono una tazza di tè, un chiaro riferimento al secondo film.

Più tardi, Daniel e Kumiko decidono di prendere un cocktail e il ghiaccio per i loro drink viene frantumato da grandi blocchi, ancora un richiamo alla scena in The Karate Kid Part II.

I produttori sono stati anche in grado di scritturare Traci Toguch, la bambina salvata da un monsone a Okinawa in The Karate Kid Part II che ora è diventata adulta e lavora presso la casa automobilistica con cui Daniel ha bisogno di fare un patto per lavoro.

Negli anni successivi a The Karate Kid Part II, Chozen e Kumiko si sono riconciliati ed è diventato il custode del karate Miyagi-Do a Okinawa in seguito alla morte del suo sensei, Sato. Inizialmente diffida di Daniel ma dopo un incontro di karate accetta di insegnargli tecniche che Miyagi non aveva mai condiviso.



Oltre ai flashback di Daniel che combatte contro Mike Barnes, anche il compagno di guerra del Vietnam di John Kreese, Terry Silver (Thomas Ian Griffith), fa un cameo nel finale di stagione. Silver era il principale sensei antagonista in The Karate Kid Part III.

Il signor Miyagi, in The Karate Kid, ha insegnato a Daniel a perfezionare il suo equilibrio facendolo stare sulla prua di una piccola barca a remi, questa scena è stata richiamata nella terza stagione quando Daniel porta sua figlia in barca.

Memorabile è il ritorno di Ali Mills nella terza stagione di Cobra Kai interpretata nuovamente da Elisabeth Shue. Il primo appuntamento tra Daniel e Ali in The Karate Kid è stato al Golf n 'Stuff, apparso più volte in Cobra Kai ed è qui che Ali e Johnny trascorrono la loro serata.

Leggi la nostra recensione della terza stagione di Cobra Kai e che cosa pensano i produttori di uno spinoff di Cobra Kai.