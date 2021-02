Cobra Kai 3: tutti gli errori e i bloopers più divertenti dal set della terza stagione!

Il mondo di Cobra Kai continua a espandersi su Netflix. Dopo la fortunata acquisizione da parte della piattaforma streaming dei diritti sullo show ideato da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, il prodotto sembra averne giovato con una terza stagione amata e apprezzata da tutti e un futuro sempre più brillante all'orizzonte.

Sembra infatti che possa essere in arrivo uno spin-off di Cobra Kai su Netflix, che andrebbe ad ampliarne gli orizzonti e a confermarne uno dei franchise più potenti del momento. In attesa di scoprire novità, in ogni caso, oggi vogliamo lasciarvi un simpatico video che riguarda il dietro le quinte del terzo arco narrativo della serie.

I divertenti bloopers di Cobra Kai 3

Tramite il canale OSSA Movies, abbiamo potuto vedere un video (che vi lasciamo in calce alla notizia) pieno di gag divertenti e momenti nel backstage semplicemente memorabili con i membri del cast del terzo ciclo di episodi dello show.

Durante il video possiamo trovare alcuni degli attori principali di Cobra Kai, tra cui Xolo Maridueña, Mary Mouser e tanti altri, alle prese con svariati attimi di risate e divertimenti tra una battaglia e l'altra; inoltre, diversi contenuti esclusivi come foto dal dietro le quinte, tra oggetti di scena e coreografie, come un bello scatto con protagonisti William Zabka e Martin Kove.

In più interviste e molti Tik Tok arricchiscono i dieci minuti di video colmo di risate e tanta spensieratezza, che ci ricorda come Cobra Kai sia sì uno show sulle arti marziali, ma ciò non vuol dire che non ci sia spazio per il divertimento tra gli attori.

Prima di lasciarvi alla visione del video, vi invitiamo a dare un'occhiata a un nostro interessante approfondimento sulla spiegazione del finale di Cobra Kai 3 e del futuro di Johnny e Daniel.