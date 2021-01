Cobra Kai 3: tutte le nuove tecniche di Daniel-san, le novità sul Miyagi-do

Nella terza stagione di Cobra Kai, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) ha scoperto che c'è un altro lato del karate Miyagi-Do che il suo defunto sensei, il signor Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita), gli ha tenuto segreto.

Daniel è tornato a Okinawa per la prima volta da The Karate Kid Part II e non solo si è riunito con il suo precedente interesse amoroso, Kumiko (Tamlyn Tomita), ma ha anche incontrato Chozen (Yuji Okumoto), il suo acerrimo nemico.

Daniel-san è stato uno studente e il migliore amico del signor Miyagi da quando si sono incontrati nel 1984 fino alla morte del sensei nel 2011. Daniel ha anche imparato l'origine del karate Miyagi-Do in The Karate Kid Part II ed è una parte indelebile della mitologia cinematografica del franchise.

Quando LaRusso ha aperto il dojo Miyagi-Do divenendo il nuovo sensei, ha mostrato ai suoi studenti la miriade di nuove lezioni che il signor Miyagi gli aveva insegnato che andavano oltre l'iconico sistema di autodifesa che avevamo visto nei film. Naturalmente, dopo 27 anni di allenamento con il signor Miyagi, Daniel pensava che il suo sensei gli avesse insegnato tutto, ma LaRusso si è ritrovato in un brusco risveglio nella stagione 3 di Cobra Kai.

Noi abbiamo sempre conosciuto Daniel-san come l'incarnazione del Miyagi-Do rigorosamente dedito all'autodifesa, che è ciò che il signor Miyagi ha sempre insegnato come il "vero" karate. LaRusso, però, è rimasto decisamente scioccato quando Chozen gli ha rivelato che c'era dell'altro tenuto nascosto dal signor Miyagi.

Come ha scoperto Daniel, il signor Miyagi non gli ha mai detto che il karate Miyagi-Do può essere usato anche per uccidere perché "la difesa assume molte forme". Come ha spiegato Chozen, gli antenati di Miyagi una volta dovevano difendere Okinawa dagli invasori giapponesi e non c'era possibilità di non uccidere, quindi gli istruttori Miyagi hanno sviluppato un sistema che utilizza punti di pressione segreti per rendere i loro nemici indifesi. Chozen ha dimostrato la tecnica segreta di Miyagi disabilitando le articolazioni di Daniel-san e facendogli pensare che lo avrebbe ucciso come gli aveva detto nel 1985.

LaRusso, da questa rivelazione, ha anche imparato un'importante massima: "Se un nemico insiste sulla guerra, allora gli togli la capacità di ingaggiarla". Il signor Miyagi non voleva che quelle tecniche portassero Daniel ad essere violento, tuttavia nella terza stagione osserviamo come Chozen dà ugualmente le pergamene di Miyagi a Daniel con tutte le tecniche segrete e i relativi punti di pressione.

