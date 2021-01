Cobra Kai 3, ecco perché Daniel LaRusso torna a Okinawa

Sono da pochi giorni arrivati su Netflix gli episodi della stagione 3 di Cobra Kai, e il successo è stato tale che già ci si chiede quando uscirà la quarta stagione. Abbiamo assistito all'attesissimo ritorno di Daniel LaRusso a Okinawa, in Giappone, terra del suo defunto mentore Mr. Miyagi.

Daniel torna per cercare di salvare la sua concessionaria di auto, e ritrova la sua vecchia fiamma Yumiko, oltre all'ex rivale Chozen, e questi incontri gli danno una più profonda comprensione della vita di Miyagi.

Josh Heald, co-creatore e produttore esecutivo di Cobra Kai, ha raccontato in una recente intervista a Comicbook.com che era il momento giusto per il ritorno di Daniel a Okinawa.

"Il modo in cui finiscono le cose nella seconda stagione, con quello che è successo a Miguel, a Robbie, a Samantha, ha scosso tutti fino in fondo, compresi Johnny e Daniel" ha spiegato Heald. "Con il percorso che Daniel finisce per intraprendere, [...] gli sembra di tornare a Okinawa in un momento in cui è alla ricerca della saggezza e di qualcosa, per schiarirsi le idee. E sapevamo che tornando a Okinawa, volevamo riportare indietro Kumiko e Chozen, che sono personaggi di cui ci siamo innamorati da giovani e che volevamo esplorare più in là negli anni. Sapevamo che sarebbe stato divertente per i fan [...] E posso solo dire che abbiamo sentito che questo era il momento giusto per farlo."

