Cobra Kai 3: ecco perché John Kreese è il villain perfetto per la serie

In una recente intervista con Comicbook.com, i creatori dell'amatissima Cobra Kai, Josh Heald, John Hurwitz e Hayden Schlossberg, hanno parlato dell'evoluzione ancora più malvagia di John Kreese (Martin Kove) nel corso della terza stagione della serie, spiegando i motivi che lo rendono un villain tanto perfetto per il progetto.

Ha detto Heald: "Sapevamo sin dall'inizio che Kreese era il grande lupo cattivo del franchise. Negli anni '80 c'era Darth Vader e poi Kreese, in termini di cattivi dei film che ci hanno spaventati da bambini, ma anche di stanze in cui non volevamo entrare. Dunque sapevamo che c'era questo potere in Kreese e abbiamo aspettato fino alla fine della prima stagione per riportarlo in scena. Perché una simile figura che milita fuori dal coro quando arriva attira tutta la gravitas e puoi appoggiarti a quel personaggio e vivere la paura che provoca attraverso gli occhi di Johnny. Quindi inizialmente dovevamo convincere il nostro pubblico proprio con Johnny".



Continua: "Sperimentata un altro po' di crescita, nella seconda stagione abbiamo cominciato il lavoro per entrare nel passato di John Kreese, tornando agli anni intermedi, quelli dopo Karate Kid III e riscattandolo un po' come uomo distrutto e pieno di rimpianti e alla ricerca d'aiuto. Poi siamo andati oltre. Bisogna ancora andare a fondo affinché il pubblico comprenda chi sia Kreese in realtà e non necessariamente essere dalla sua parte e non vogliamo renderlo una semplice figura villain".



Cobra Kai 3 mantiene saldo il primo posto nella Top 10 Netflix sin dal suo arrivo, il che significa che resta una delle serie più amate e seguite della piattaforma streaming, che ne ha acquisito i diritti soltanto nell'ultimo anno. Sappiamo per certo che ci sarà una quarta stagione, sia perché era già stata precedentemente confermata, sia perché il finale della terza stagione anticipa un grande allenamento dei Dojo per il torneo della Valley che segnerò la fine di uno di loro.



In precedenza, Josh Hurwitz ha anche aggiunto che la maggior parte della quarta stagione è già stata scritta e che ci sono svariate idee per continuare Cobra Kai in futuro con altre stagioni. Le riprese dei nuovi episodi che dovrebbero uscire nel 2022 dovrebbero per altro iniziare entro la primavera di quest'anno.

Vi lasciamo alla nostra recensione di Cobra Kai 3.