Cobra Kai 3, Ralph Macchio anticipa il ruolo di Johnny e Daniel: 'Sono come Ross e Rachel'

Mancano ormai poche settimane all'arrivo della stagione 3 di Cobra Kai, la serie sequel di Karate Kid targata Netflix. Intervistato da Entertainment Weekly, Ralph Macchio ha parlato del ruolo degli eterni rivali Johnny Lawrence e Daniel LaRusso nei nuovi episodi dello show.

"Adoriamo vedere Johnny e Daniel insieme, mentre prendono una birra e fanno i simpatici, ma ci piace anche vederli l'uno contro l'altro" ha spiegato l'attore, paragonando questa dinamica a quella di Ross e Rachel in Friends. "Un'altra cosa dello show che funziona bene è il fatto che il pubblico può vedere le differenze e le similitudini di questi due ragazzi. A volte è frustrante perché vuoi semplicemente metterli in una stanza, versargli da bere e dirgli di farla finita."

In un modo o nell'altro, d'altronde, sembra proprio che questa riconciliazione sia destinata ad arrivare. "Di certo la voce dei fan è forte e chiara, e lo show è stato progettato in modo da portarci a questo", ha aggiunto la star di The Karate Kid. "È importante stare al di sopra di tutto, ma allo stesso tempo stai soddisfacendo il tuo pubblico. È una cosa molto difficile da fare. Ci sono davvero tanti personaggi nella serie e tante trame avvincenti, anche al di fuori della rivalità di Johnny e Daniel."

La terza stagione della serie debutterà su Netflix il prossimo 8 gennaio. Nell'attesa, vi lasciamo all'esplosivo trailer ufficiale di Cobra Kai 3 e allle ancitipazioni sulla reunion del cast di The Karate Kid.