Cobra Kai 3, Ralph Macchio felice dei riferimenti a Karate Kid 2: 'Un'alchimia perfetta'

Ralph Macchio è volato ad Okinawa per le riprese della terza stagione di Cobra Kai, in cui ritroveremo la patria del maestro Miyagi e diversi personaggi già apparsi in Karate Kid 2, tra cui Kumiko e Chozen.

Ad interpretarli torneranno Tamlyn Tomita e Yuji Okumoto, per cui Ralph Macchio si è ritrovato all'improvviso a rivivere le emozioni provate sul set nel 1985, come rivela a CBR: "È stato meraviglioso, un momento importante. Tamlyn è arrivata ed è diventata Kumiko nel giro di dieci secondi, siamo tornati sedicenni. C'era un'alchimia perfetta che avevamo allora e che abbiamo ancora oggi. Sarà interessante vedere come le persone reagiranno".

Kumiko è stata la seconda fidanzata di Daniel, nipote di un amore giovanile del maestro Miyagi, per cui tutto ciò potrebbe avere effetti anche sulla vita adulta del protagonista, anche perché l'attore la definisce "un'estensione di Miyagi. LaRusso è un padre di famiglia, è quella la sua vita, ma ti viene da chiederti se non pensi 'Cosa sarebbe successo se la storia non si fosse interrotta?'.

Chozen è stato invece l'antagonista di Daniel in Karate Kid 2, ma come già avvenuto in Cobra Kai possiamo aspettarci interessanti sorprese: "Yuji va subito al punto dicendo 'Il tuo karate è debole', ma c'è comunque una svolta nel suo personaggio. Vedi quella dimensione attraverso il tempo e ti accorgi che entrambi sono diventati una sorta di eredi della saggezza di Miyagi secondo LaRusso. Uno dei miei elementi preferiti di questa stagione".

Vi ricordiamo che l'uscita di Cobra Kai è stata anticipata con un divertente video con protagonista Johnny Lawrence.