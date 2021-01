Cobra Kai 3: spiegazione del finale e del futuro di Johnny e Daniel

La terza stagione di Cobra Kai ha debuttato all’inizio dell’anno su Netflix per la gioia di tutti i fan che hanno approfittato delle vacanze per un binge watching. Ripercorriamo il finale in attesa della quarta stagione.

Finalmente è avvenuto il tanto atteso ritorno di Ali Mills (Elisabeth Shue) che è riuscita a mediare una tregua tra Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

I due, insieme ai loro studenti dell’Eagle Fang e il Miyagi-Do, hanno scelto infine di unire le loro forze contro John Kreese (Martin Kove).

Mentre Johnny, Ali, Daniel e sua moglie Amanda (Courtney Henggeler) erano a una festa di Natale, Tory Nichols (Peyton List) ed Eli "Hawk" Moskowitz (Jacob Bertrand) guidano un'invasione domestica nella casa dei coniugi LaRusso.

Scoppia quindi un'infuocata rissa tra dojo che fa a pezzi la casa di Daniel. Terminata la violenza Daniel e Johnny si rendono conto di quello che è successo e fanno visita a Kreese per risolvere una volta per tutte il loro problema.

Johnny arriva per primo ma scopre che suo figlio Robby si è unito al suo malvagio ex insegnante. Johnny e Kreese iniziano a lottare e per un attimo Johnny brandisce un coltello con il quale avrebbe potuto dare il colpo di grazia al suo nemico. Robby riesce a persuaderlo, ma a quel punto il figlio riversa la sua rabbia contro il padre assente e scoppia un altro combattimento.



Mentre Johnny si sincera delle condizioni di Robby dopo uno scontro con gli armadietti, Kreese si riprende ma Daniel interviene. Quando i due stanno per attaccare insieme Kreese Miguel e Samantha li fermano.



Kreese allora lancia la sfida per gli studenti di Johnny e Daniel: affrontare Cobra Kai al prossimo Torneo di Karate Under 18 All Valley, inotlre promette che se ne andrà una volta per tutte se il Cobra Kai perderà.



Se Kreese è sincero, una vittoria di Miyagi-Do o Eagle Fang all'All Valley Tournament potrà liberarli di Cobra Kai per sempre. Miguel è il campione in carica, anche se non si è ancora completamente ripreso, e questo sarà il primo torneo di Sam. Sarà anche la prima competizione di Tory e la prima volta che Robby combatterà per Cobra Kai. Considerando la spaventosa escalation di violenza, l'All Valley Tournament che vedremo nella quarta stagione deve risolvere le ostilità.



Quando Daniel è andato a Okinawa per lavoro, Chozen ha accettato di insegnargli tecniche che il signor Miyagi non aveva mai condiviso. Daniel ha usato l'attacco segreto di Miyagi per immobilizzare Kreese nel finale della terza stagione, ed era effettivamente pronto a sferrare il colpo mortale prima che Sam e Miguel lo fermassero. Daniel insegnerà il segreto di Miyagi ai suoi studenti e a quelli di Johnny nella quarta stagione di Cobra Kai?



Un elemento chiave della terza stagione è la telefonata di Kreese ad un vecchio amico dell'esercito, Terry Silver. Rendendosi conto che i suoi due nemici stanno collaborando, ha bisogno di rinforzi. I flashback della terza stagione ci hanno mostrato come Kreese abbia salvato la vita di Silver da un campo di prigionia vietcong, guadagnandosi la sua eterna lealtà. Silver ora potrebbe unirsi a Kreese e stravolgere gli equilibri a loro favore.



