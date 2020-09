Cobra Kai 3: la Stagione 3 sarà l'ultima? Cosa sappiamo sui piani di Netflix

Una delle notizie di questo 2020 è l'incredibile successo di Cobra Kai su Netflix; la piattaforma, con l'acquisizione della serie (i cui diritti appartenevano prima a YouTube), sembra avere in mente piani a lungo termine per lo show, e l'attore William Zebka ha promesso importanti colpi di scena in Cobra Kai 3.

Ma cosa sappiamo sulla terza stagione della serie? E, soprattutto, il terzo ciclo di episodi sarà l'ultimo? Cerchiamo di rispondere insieme a queste domande.

Con un post su Twitter datato 6 settembre, Jon Hurwitz, showrunner e co-creatore della serie Cobra Kai, aveva annunciato la fine delle riprese della stagione 3: "Filmata. Editata. Pronta a partire. Cercatela su @netflix in 2021. #CobraKai #CobraKaiOnNetflix #Netflix", confermando come data di uscita il 2021, ma senza indicazioni sul mese nel quale potremo vederla.

Possiamo fare delle ipotesi circa il periodo, e le strade sono due: considerando che la seconda stagione è stata pubblicata per la prima volta nel 2019, non è assurdo ipotizzare che Cobra Kai 3 possa uscire anche nei primi mesi del prossimo anno; tuttavia, se si considera che su Netflix la distribuzione è avvenuta ad agosto 2020, è possibile che la piattaforma decida di non pubblicarla prima che sia passato effettivamente un anno, con un'uscita probabile a quel punto per il periodo estivo/autunnale del 2021.

E per quanto riguarda la longevità della serie? I piani di Netflix a riguardo non sono ancora chiari, ma anche in questo caso non è difficile fare ipotesi. Il successo del sequel/spin-off di Karate Kid è stato enorme, soprattutto in paesi come l'Italia dove la serie non aveva ancora ricevuto un doppiaggio prima dell'acquisizione da parte della piattaforma. Avendo creduto nel prodotto, e avendo investito molto per la produzione della terza stagione, crediamo che difficilmente non sarà rinnovata almeno per una stagione 4, anche se è davvero presto per dirlo con certezza. Per sapere se avverrà un altro rinnovo, bisognerà aspettare la distribuzione della terza stagione.

La seconda stagione di Cobra Kai è finita con un colpo di scena, e i fan non vedono l'ora di scoprire il futuro della serie. E voi? Cosa vi aspettate dal futuro dello show? Fatecelo sapere nello spazio commenti!