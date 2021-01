Cobra Kai 3 è un successo ma non si avvicina a Bridgerton e La regina degli Scacchi

La terza stagione di Cobra Kai ha debuttato il primo giorno dell’anno su Netflix, la piattaforma streaming prevede che almeno 41 milioni di abbonati guarderanno almeno una piccola parte della terza stagione nei suoi primi 28 giorni, tuttavia i numeri non si avvicinano a quelli del successo clamoroso di Bridgerton e La Regina degli scacchi.

La serie di Shondaland ha debuttato il giorno di Natale, mentre tutti eravamo in vacanza e questo unito al passaparola ha portato 63 milioni di abbonati Netflix a guardare lo show con René-Jean Page e Phoebe Dynevor.

Mentre la miniserie La Regina degli scacchi, uscita il 23 ottobre, ha attirato 62 milioni di abbonati risultando in vetta alla classifica Nielsen tre settimane di seguito.

Questi confronti tuttavia riguardano serie originali alla loro prima stagione, la terza stagione di Cobra Kai è la prima in versione originale Netflix. Le prime due stagioni sono state trasmesse in streaming sulla piattaforma a pagamento di YouTube riscuotendo un grande successo.

Secondo il servizio di streaming, la terza stagione di Cobra Kai ha raggiunto la numero 1 in assoluto su Netflix in 28 paesi e la Top 10 in 85 paesi. Tutte e tre le stagioni hanno raggiunto 73 milioni di visualizzazioni in totale.



