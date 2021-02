Cobra Kai 3, William Zabka e Ralph Macchio svelano tutti gli easter egg in un video

Netflix ha diffuso in rete un video in cui William Zabka e Ralph Macchion, interpreti rispettivamente dei rivali Johnny Lawrence e Daniel LaRusso fin dal primo Karate Kid, raccontano "scena per scena" tutti gli easter egg della terza stagione di Cobra Kai.

Potete visionare il filmato comodamente all'interno della news.

Ambientata 30 anni dopo quanto accaduto al torneo di All Valley del 1984, Cobra Kai vede un ormai affermato Daniel LaRusso (Macchio) che fatica a trovare un equilibrio nella vita senza la guida del maestro Miyagi e che si ritrova a dover affrontare lo spiantato Johnny Lawrence (William Zabka), l’avversario di un tempo ora deciso a riscattarsi riaprendo il famigerato dojo di karate che dà il titolo allo show.

Oltre a rivedere i due attori nei panni dei loro storici personaggi, la serie vede nel cast Xolo Maridueña, Courtney Henggeler, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Nicole Brown, Jacob Bertrand e Martin Kove nel ruolo di John Kreese.

Con 41 milioni di abbonati che hanno visionato almeno una piccola parte della terza stagione nel corso dei suoi primi 28 giorni, Cobra Kai 3 si è affermata come una delle serie più viste dell'ultimo periodo (anche se lontana dai numeri stratosferici di Bridgerton) e in poco tempo ha dato vita ad un vero e proprio fenomeno. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Cobra Kai 3.