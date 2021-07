Cobra Kai 4, tutte le anticipazioni che sappiamo sulla quarta stagione

Le riprese della quarta stagione di Cobra Kai sono terminate a maggio 2021, ci stiamo finalmente avvicinando al tanto atteso ritorno della serie sulle arti marziali. Netflix non ha ancora rilasciato la sinossi ufficiale della nuova stagione, ma proviamo a capire che cosa aspettarci dai nuovi episodi.

Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio) hanno unito le loro forze contro John Kreese (Martin Kove) al termine della terza stagione. L’uomo tuttavia ha fatto una misteriosa telefonata in cerca di rinforzi ed è stato confermato che l'attore Thomas Ian Griffith riprenderà il suo ruolo di Terry Silver per la prima volta da decenni nella quarta stagione. Quali altre trame potrebbe esplorare la serie?



Uno dei grandi misteri di Cobra Kai riguarda l'identità della mamma di Tory, la maggior parte dei fan pensava che fosse Ali (Elisabeth Shue) perché Tory si è presentata nella seconda stagione dicendo "Tory... con una 'Y'" un omaggio all'introduzione di Ali a Daniel in The Karate Kid quando ha detto "Ali... con una 'I'".

Tuttavia, abbiamo scoperto che la mamma è costretta a letto a causa di problemi di salute e Tory svolge due lavori mentre studia per sostenere la sua famiglia. Scopriremo di più sul suo passato? Sembra più che probabile visto che le stagioni precedenti ci hanno fornito le storie di origine per tutti i personaggi principali e sappiamo per certo che Ali non è sua madre, e i suoi due figli si chiamano Lucas e Ava.



La quarta stagione sembra destinata a concentrarsi maggiormente su Robby, che ha i suoi problemi sia con Johnny che con Daniel, qualcosa che Kreese usa a proprio vantaggio. Il ragazzo abbraccerà totalmente il Cobra Kai o le sue radici Miyagi-Do lo riporteranno indietro?



"Robby ha una storia profonda con Johnny, ora ha una storia profonda con Daniel. Nella terza stagione, lo vediamo in questo viaggio sulle montagne russe, cercando di capire come affrontare le conseguenze di quello che è successo con Miguel e capire di chi fidarsi e chi è veramente lì per lui. E lo vediamo con Kreese. Quindi nella quarta stagione, dovremo vedere se diventerà un Cobra Kai completo. La quarta stagione sicuramente sarà un forte viaggio per il personaggio di Robby", ha detto lo sceneggiatore Jon Hurwitz a EW.



Aspettiamoci di vedere anche di più sul lato oscuro di Daniel man mano che la serie procederà. Parlando con Digital Spy, Ralph Macchio ha dichiarato:



"Le aree grigie sono una parte importante di Cobra Kai. Nel caso di LaRusso, vediamo che ha perso la sua strada ed era fuori equilibrio senza il suo mentore e Cobra Kai lo ha mandato fuori dal suo asse e tira fuori alcune delle parti meno attraenti del suo carattere. Lo riconosce, ma non riesce a cavarsela a modo suo. Ha del lavoro da fare. L'equilibrio sta entrando in gioco ma la posta in gioco è molto più alta".

Ci saranno da districare anche tutte le trame dei ragazzi ora che i due dojo, Miyagi-Do e Eagle Fang, si sono uniti insieme. La quarta stagione di Cobra Kai uscirà su Netflix entro la fine dell'anno, tra ottobre e la fine di dicembre 2021 e probabilmente non appena sarà diffuso il primo trailer scopriremo qualcosa in più sulla trama, voi che cosa vi aspettate? Fatecelo sapere nei commenti!