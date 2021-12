Cobra Kai 4, l'arrivo di Terry Silver nel nuovo video della serie Netflix

Una nuova clip di Cobra Kai 4 appena diffusa sul canale Youtube di Netflix mostra l'arrivo del Terry Silver di Thomas Ian Griffith nel nuovo ciclo di episodi in arrivo domani sulla piattaforma streaming. Ecco di cosa si tratta!

Sviluppata da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, la serie Cobra Kai fa da sequel al franchise cinematografico di Karate Kid. Nella quarta stagione i dojo di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence uniranno le loro forze per sconfiggere il team di Cobra Kai, diretto da John Kreese, al torneo under 18 di All Valley.

Il ritorno di Terry Silver in Cobra Kai era previsto fin dall'inizio, stando a quanto ha rivelato proprio ieri il co-creatore dello show Hayden Schlossberg, ed è per questo che era stato anticipato con l'avanzare degli episodi, fino al colpo di scena della stagione 3.

Nel video diffuso poco fa da Netflix, Kreese sta preparando i suoi allievi alla sfida contro Eagle Fang e Miyagi-Do: "Come sapete i nostri nemici stanno collaborando, combineranno i loro stili per batterci, ma sono destinati a fallire" afferma Kreese, prima di presentare ai suoi allievi il sensei Terry Silver. "Con due sensei riceverete il doppio dell'addestramento" prosegue John Kreese, "Ciò significa che faremo il doppio del lavoro. Se non siete pronti a dare il 200% potete anche andarvene subito".

L'attesa per la stagione 4 di Cobra Kai è ormai finita: i 10 nuovi episodi debutteranno domani in streaming su Netflix. Per arrivare preparati, ecco un riassunto degli eventi salienti delle prime tre stagioni di Cobra Kai.