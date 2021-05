Cobra Kai 4, gli autori promettono: 'Vogliamo continuare a generare belle sensazioni'

Le riprese della quarta stagione di Cobra Kai sono terminate ormai da quasi due settimane, e in attesa che Netflix sveli la nuova data di uscita, gli autori sono tornati a parlare del prossimo arco narrativo della fortunata serie spin-off di Karate Kid.

Nello specifico, il co-creatore Josh Heald ha spiegato a Collider che Cobra Kai 4 manterrà le stesse sensazioni che hanno garantito il successo delle prime tre stagioni.

"Tutto quello che posso dire è che è stato davvero importante terminare la stagione 3 in quel modo, in contrasto con le sensazioni della stagione 2" ha dichiarato Heald durante l'intervista. "E vogliamo mantenere quelle sensazioni. Vogliamo continuare a fornire la dopamina che genera quelle belle sensazioni. Vogliamo mantenere quella dose di pelle d'oca, lacrime, risate e pugni nello stomaco. È la stessa ricetta con gusti diversi, ma sarà ancora più grande, quindi siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo fatto finora. Non vedo l'ora di mostrarvelo."

Pur non avendo fissato ancora una finestra di uscita, lo ricordiamo, Netflix ha confermato che Cobra Kai 4 arriverà sulla piattaforma entro la fine del 2021. Voi che aspettative avete nei confronti dei nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti.



Intanto, vi lasciamo ai personaggi confermati in Cobra Kai 4.