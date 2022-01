Cobra Kai 4 batte The Witcher: è la serie tv più vista su Netflix!

Nell'ultimo giorno del 2021 Cobra Kai 4 è approdata su Netflix, facendo impazzire ancora una volta i nostalgici fan di Karate Kid e in maniera a dir poco sorprendente, lo show con Ralph Macchio e William Zabka è balzato in testa alla classifica del colosso dello streaming, battendo addirittura la stagione 2 di The Witcher.

La serie con Henry Cavill ha fatto il suo esordio lo scorso 17 dicembre, quindi circa 15 giorni prima dell'arrivo di Cobra Kai 4, e sebbene abbia ottenuto un numero impressionante di spettatori, negli ultimi giorni si è fatta superare da questo show ambientato 30 anni dopo il torneo di All Valley. Naturalmente, è ancora presto per dire quale delle due produzioni avrà il maggior riscontro in termini di visualizzazioni, vista anche la loro differente portata e soprattutto il loro diverso target di riferimento.

Come ampiamente sottolineato nella nostra recensione di Cobra Kai 4, nonostante i suoi molteplici limiti, la serie riesce finalmente a prendere le distanze da Karate Kid, portando la narrazione oltre i fatti narrati dal franchise cinematografico. Tra l'altro, in Cobra Kai 4 ritroviamo Terry Silver, il villain nuovamente interpretato da Thomas Ian Griffith, che molti anni prima aveva creato qualche problema a Daniel LaRusso.

Voi cosa ne pensate di questa nuova stagione di Cobra Kai? Diteci come sempre la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti.