Cobra Kai 4, Carrie Underwood parla del suo cameo nello show: ecco tutte le foto!

Attualmente Cobra Kai è la serie più vista su Netflix. La quarta stagione, infatti, è arrivata il giorno della vigilia di Capodanno, e in poco tempo ha già spodestato The Witcher 2 dalla cima della classifica delle più guardate. Questa stagione ha riportato sullo schermo tanti protagonisti, e ha visto anche un cameo speciale di Carrie Underwood.

Ma adesso voi vi chiederete: cosa c'entra la cantante con Cobra Kai? Tranquilli, il suo ruolo non aveva niente a che vedere con il dojo... più o meno. Underwood è apparsa nel corso dell'apertura dell'All Valley Tournament, dando il via all'evento con una canzone intitolata The Moment of Truth. Se ricordate bene, si tratta di un brano che ci riporta al Karate Kid datato 1984, quando i Survivor l'hanno eseguito durante i titoli di coda del film. La citazione a questa pellicola è stata dunque affidata alla cantante country nella serie, che ha eseguito il brano egregiamente.

Underwood, dopo che il suo cameo nella serie è stato rivelato, ha reso pubbliche le sue foto con i protagonisti storici del franchise, e ha commentato l'evento dicendosi grande fan dei film. "Sono cresciuta guardando Daniel e Johnny e non posso crederci di aver effettivamente avuto la possibilità di essere una piccola parte dell'eredità di Karate Kid. Quando ho scoperto Cobra Kai qualche anno fa, è diventato uno dei programmi che preferivo! Mi sono divertita talmente tanto sul set e a cantare una canzone che è un classico. Non vedo l'ora di vedere tutti i nuovi episodi!"

Parole di vero entusiasmo quelle della cantante, che non è estranea allo schermo. Infatti, non solo è apparsa in American Idol, ma ha anche interpretato il ruolo di Maria Rainer in The Sound of Music Live! della NBC, e ha debuttato al cinema nel 2011 in Soul Surfer.

E voi avete visto la quarta stagione dello show? Se la risposta è sì, scoprite cosa ne abbiamo pensato nella nostra recensione di Cobra Kai 4. Ma prima, guardate le foto del cameo di Carrie Underwood che troverete in fondo all'articolo!