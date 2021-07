Cobra Kai 4, chi è più forte al momento tra Johnny e Daniel?

Johnny Lawrence e Daniel LaRusso sono rivali da decenni, la loro storia è iniziata in The Karate Kid e sta proseguendo nella serie Netflix Cobra Kai che si è rivelata un vero successo. Tuttavia i fan continuano a chiedersi chi sia il migliore tra i due, ora entrambi sensei dei rispettivi dojo.

Ambientato 34 anni dopo gli eventi di The Karate Kid, Cobra Kai continua ad alimentare la rivalità di una vita tra Johnny e Daniel iniziata al liceo.

La trilogia originale era incentrata sui conflitti di Daniel, Johnny è apparso solo nel film originale del 1984 ma chi di loro è davvero più bravo nel karate?



Quando Daniel si trasferì in California nell'estate dell'84, Lawrence era già l'apprezzato studente del dojo Cobra Kai diretto da John Kreese (Martin Kove). Johnny è stato anche il due volte campione in carica dell’All-Valley Under 18 di karate. In confronto, all'epoca in cui si incontrarono, Daniel aveva seguito solo pochi corsi di karate all'YMCA nel New Jersey, mentre Johnny era il re riconosciuto del karate al loro liceo.

Ovviamente, dopo che il signor Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita) è diventato il sensei di LaRusso, Daniel-san è diventato studioso dello stile di karate di Miyagi. Come ogni fan di Karate Kid sa, Daniel ha battuto Johnny e, come Lawrence, anche LaRusso è diventato due volte Campione di Karate All-Valley quando ha difeso con successo il titolo in The Karate Kid Part III.



In termini di stili di combattimento e discipline, Daniel e Johnny sono agli antipodi. Johnny è devoto allo stile offensivo di Cobra Kai di "colpisci per primo, colpisci forte, senza pietà". Sensei Lawrence insegna anche ai suoi studenti che l'attacco è la miglior difesa. Kreese ha definito Lawrence come "il miglior studente nella storia di Cobra Kai" . Tuttavia, Johnny aveva iniziato a diventare più "morbido" e sensibile nella seconda stagione, infatti Kreese ha sfruttato queste debolezze quando ha rubato il dojo da sotto il naso del suo ex studente.



I film di Karate Kid offrono molte più prove dello stile di combattimento di Daniel, che è radicato nel sistema di difesa del karate Miyagi-Do. Tuttavia, dopo aver battuto Johnny nell'84, Daniel si ritrovò in alcuni violenti combattimenti, sia nei tornei con Mike Barnes (Sean Kanan), sia in The Karate Kid Part II, dove Daniel sconfisse Chozen Toguchi (Yuji Okomoto) in una violenta battaglia.



Ma Daniel è anche una testa calda che può facilmente perdere il controllo quando si sente minacciato o frustrato e, in The Karate Kid Part III, Daniel è stato indotto a unirsi al Cobra Kai, il che ha alimentato le sue tendenze aggressive.

Johnny e Daniel insegnano ai loro studenti le loro filosofie di karate nettamente opposte ed entrambi hanno avuto successo. Il coaching di Johnny in stile Cobra Kai ha portato il suo stimato allievo, Miguel Diaz (Xolo Mariduena), a vincere il torneo All-Valley, battendo ironicamente lo studente di Daniel, Robby Keene (Tanner Buchanan), che è il figlio di Johnny.

Ma nella seconda stagione di Cobra Kai, gli studenti di Miyagi-Do alla fine hanno vinto la violenta rissa con il Cobra Kai al loro liceo, che si è conclusa tragicamente con Miguel gravemente ferito alla schiena.



Dal momento che Daniel e Johnny sono entrambi i protagonisti della serie, gli sceneggiatori stanno attenti a non dire con certezza chi è più bravo nel karate tra i due.

Lawrence, nel complesso, sembra più atletico di Daniel, che invece somiglia al signor Miyagi, il sensei di LaRusso non sembrava un atleta, ma era un combattente estremamente dotato.



Daniel può vantare più vittorie di Johnny e, con il suo matrimonio felice, la sua famiglia amorevole e lo stile di vita benestante, LaRusso ha vinto in termini di successo. Ma Johnny ha sempre qualcosa da dimostrare che lo spinge a continuare a sforzarsi, anche dopo una vita di fallimenti e che inevitabilmente suscita simpatia nel pubblico.



Nessuno dei due si è dimostrato migliore dell'altro, nel complesso, Cobra Kai esplora il bene e i limiti sia del Miyagi-Do che di Cobra Kai, e forse il miglior combattente sarà colui che riuscirà a fondere il meglio di entrambe le forme di karate.



