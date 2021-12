Cobra Kai 4, chi potrebbe interpretare Andrew Garfield nella serie Netflix?

Come annunciato dal trailer di Cobra Kai 4, tra pochi giorni debutterà la quarta stagione della serie Netflix. In una recente intervista i creatori dello show hanno commentato le dichiarazioni di Andrew Garfield, fan della serie, rivelando quale potrebbe essere secondo loro il ruolo ideale per lui in Cobra Kai.

Il debutto di Cobra Kai 4 su Netflix è atteso per il 31 dicembre e, in prossimità dell’uscita, ecco arrivare da oltreoceano le dichiarazioni dei tre produttori esecutivi Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald.

I tre hanno commentato le recenti dichiarazioni dell’attore Andrew Garfield, che aveva rivelato di essere un grande fan della serie Netflix. In risposta, un video sorpresa dal cast di Cobra Kai, con la reazione entusiasta dell’attore.

Chissà se Garfield sarebbe disponibile a entrare a far parte di Cobra Kai? Se sì, chi potrebbe interpretare? Ecco la risposta dei produttori esecutivi dello show: “Eravamo felicissimi quando abbiamo visto la sua reaction al video e quanto ama il nostro show. Siamo tutti fan del suo lavoro. E’ un attore straordinariamente talentuoso e dovremmo trovare qualcosa di sorprendente. Dargli un look unico, un’identità unica, perché non sia come nessun altro personaggio dello show” ha rivelato Jon Hurwitz.

Hayden Schlossberg ha già in mente da che parte potrebbe stare: “Nel video Andrew Garfield ha menzionato Miyagi-Do, quindi ho come la sensazione che potrebbe gravitare attorno a Daniel LaRusso”, mentre per Josh Heald “potrebbe essere un miliardario del settore tech”.

Nella nuova season di Cobra Kai, Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) si alleano per sconfiggere Kreese (Martin Kove) e Cobra Kai al torneo di karate under 18 di All Valley. In gioco c’è la sopravvivenza delle rispettive palestre: il dojo perdente sarà chiuso definitivamente. E con questa posta in gioco, Kreese riesce a reclutare un partner d’eccezione, il Terry Silver di Thomas Ian Griffith.