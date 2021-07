Cobra Kai 4, chi è al momento lo studente più forte di tutti i dojo?

La quarta stagione di Cobra Kai è in arrivo a fine 2021 su Netflix. La serie sequel della prima pellicola di Karate Kid, ci ha regalato una nuova prospettiva rispetto agli insegnamenti tradizionali dei film, visti nella serie attraverso una nuova generazione. Però ad oggi ci si chiede: qual è lo studente più forte? Ecco cosa ne pensiamo.

Sicuramente tra i due sensei Jhonny e Daniel, che portano avanti da anni la rivalità nata in The Karate Kid, è impossibile dire chi sia il più forte. I due portano avanti due filosofie diverse di karate, e le loro qualità opposte li mettono sullo stesso livello.

Per quanto riguarda i loro studenti, però, la scelta potrebbe essere meno complessa. Infatti abbiamo sicuramente ammirato le qualità di alcuni ragazzi, ma sappiamo indicare, al termine della terza, chi è attualmente il migliore di tutti. Ma andiamo per ordine.

Nel corso della terza stagione lo studente del Miyagi-Do, Miguel, ci ha sempre stupiti. Da miglior studente di Cobra Kai, quando è passato al Miyagi-Do è automaticamente diventato il più forte anche qui. E' infatti un ragazzo molto intelligente, ma soprattutto determinato. Proprio questo gli permette di superare il gravissimo infortunio che ha rischiato di vederlo paralizzato. Tuttavia, ad oggi, non possiamo definirlo il migliore.

Allora qualcuno potrebbe dire che sicuramente potrebbe essere Robby il più forte. Certamente parliamo di un talento naturale, che ha fatto il percorso inverso rispetto a Miguel e adesso è passato al Cobra Kai. I due insegnamenti convivono molto bene in lui, che è uno degli studenti più versatili.

Eppure il migliore, e quello con il potenziale per poter diventare ancora più incredibile, ad oggi sarebbe proprio Kyler. Arrivato solamente nella stagione tre, è un personaggio che ha qualcosa di più rispetto agli altri: una incredibile forza. Probabilmente questo deriva dal fatto che ha praticato moltissimi sport, fatto sta che il ragazzo è in grado di mettere a tappeto il suo avversario anche senza un vero e proprio training specifico di karate. Nel corso della serie il personaggio si è confrontato con Hawk, ma sarà interessante vedere cosa succederà in futuro in un possibile scontro tra i due. Hawk, infatti, è anche lui molto forte, uno di quelli resistenti e difficili da sconfiggere. Inoltre il suo percorso ha conquistato il pubblico. Sembrerebbe che il migliore sia proprio da individuare tra i due nella quarta stagione. Ma possiamo aspettarci altre sorprese.



E secondo voi il più forte di tutti chi è?



Intanto vi lasciamo con le anticipazioni su Cobra Kai 4, proprio mentre si aprono discussioni sulla prospettiva di una eventuale quinta stagione di Cobra Kai e di uno spin-off.