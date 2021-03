Cobra Kai 4: chi vincerà il prossimo All Valley? Parliamone

La quarta stagione di Cobra Kai si prospetta molto eccitante per tutti i fan della serie Netflix. La posta in gioco con il Torneo All-Valley infatti è aumentata e ogni personaggio ha ancora più motivazione per portare a casa il titolo ma chi è il favorito?

Miguel è chiaramente tra i candidati al titolo, è uno dei migliori combattenti dello spettacolo e il campione in carica, oltre che il principale personaggio adolescente protagonista dello spettacolo.

Nella terza stagione lo abbiamo visto ricoverato in ospedale per una quasi paralisi, anche dopo importanti progressi e un'impressionante dimostrazione di forza durante la rissa a casa dei LaRusso, Miguel è ancora molto lontano dal top della sua forma. Riuscirà a tornare al cento per cento con l'aiuto di Johnny e Daniel?

Robby Keene è un'altra forte scommessa per vincere l'All-Valley Tournament, è passato da piccolo criminale a prodigio di Miyagi-Do, fino a diventare quasi un assassino, e ora è diventato uno dei due allievi principali di Kreese. Robby è ferocemente motivato a vendicarsi di diverse persone nella sua vita: Miguel, per averlo sconfitto nell'ultimo torneo e tornare con Sam; Daniel, per averlo tradito; e Johnny, per averlo deluso più e più volte, e per aver dato la priorità ai bisogni di Miguel rispetto ai suoi. Tutta questa rabbia potrebbe essere modellata da Kreese nel suo brutale stile Cobra Kai.

Samantha LaRusso finora non ha combattuto molto nello show nonostante sia figlia di Daniel LaRusso. Ha combattuto due volte contro Tory e si è impegnata in un paio di risse con Cobra Kai, ma niente di più. Il suo arco della terza stagione è in gran parte incentrato sulla paura, che finalmente riesce a superare per affrontare Tory. Ora che ha superato la sua paura è giunto il momento di vedere fino a che punto può arrivare.



Dalla sua parte però, rispetto ai suoi rivali, Sam ha l’esperienza. Infatti a differenza degli altri che hanno iniziato tutti a imparare il karate al liceo, Sam ha iniziato ad allenarsi quando era solo una bambina. Al suo meglio è in grado di sconfiggere qualsiasi altro combattente della sua età e potrebbe facilmente riportare il titolo All-Valley alla famiglia LaRusso.

La rivalità tra Sam e Tory Nichols è stata una delle principali trame delle ultime due stagioni e il loro duello finale nella terza stagione è stato interrotto prima che si potesse decidere un chiaro vincitore. Le due ovviamente hanno ancora degli affari in sospeso, e ci sono buone probabilità che possano risolvere una volta per tutte i loro problemi al Torneo. Tory ha dimostrato di essere una feroce combattente ed è rapidamente diventata una delle migliori studentesse di Kreese. Tory combatte con un fuoco diverso da qualsiasi altro personaggio dello show, e quel fuoco proviene da una vita difficile e una voglia di rivalsa e dimostrare la sua forza. Tutto ciò è certamente sufficiente per metterla in lizza per il titolo.

Hawk ha avuto uno degli archi più interessanti, è passato da vittima di bullismo a uno dei ragazzi più cool in pochi mesi, è diventato il secondo miglior combattente di Cobra Kai, e alla fine è diventato lui stesso un bullo. Nel finale della terza stagione però qualcosa scatta nella sua testa vedendo il suo ex migliore amico Demetri essere picchiato dai bulli che li tormentavano entrambi, Hawk rifiuta Cobra Kai e si unisce ai bravi ragazzi ma dovrà fare molto di più per riscattarsi e redimersi adeguatamente. È un eccellente combattente con un grande istinto, ed è l'unico studente ad essersi allenato adeguatamente con tutti e tre i principali sensei. Non è certo da sottovalutare.



Intanto la produzione della quarta stagione di Cobra Kai è iniziata e se siete curiosi potete scoprire chi è l'attore più pagato del cast di Cobra Kai nel nostro approfondimento. Chi vincerà il torneo All-Valley secondo voi? Fatecelo sapere nei commenti!