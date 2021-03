Cobra Kai 4: ecco come dovrebbe proseguire la storia di Sam LaRusso

Tutto ciò che ci aspettiamo di vedere per Samatha LaRusso (Mary Mouser) nella quarta stagione di Cobra Kai è qualcosa di più dei suoi intrecci amorosi e delle sue paure. Fino ad ora è rimasto un personaggio abbastanza in ombra, offuscata dagli altri giovani adolescenti della serie Netflix.

Dalla prima stagione, Sam è rimasta intrappolata tra i suoi due interessi amorosi, Miguel Diaz (Xolo Mariduena) e Robby Keene (Tanner Buchanan) oltre ad aver sviluppato una forte rivalità con Tory Nichols (Peyton List).



Come la figlia di Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Sam si allena più a lungo di qualsiasi altro adolescente della serie. Samantha è diventata allieva di Daniel quando aveva 8 anni ed è cresciuta con il signor Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita) come nonno. Ad un certo punto della sua adolescenza voleva rinunciare al karate, salvo poi tornare sui suoi passi alla fine della prima stagione di Cobra Kai.

Ora che Miyagi-Do si è fusa con il nuovo dojo di Johnny Lawrence (William Zabka), Eagle Fang Karate, per affrontare il Cobra Kai di John Kreese (Martin Kove) alla fine della terza stagione, che cosa dovremmo aspettarci dalla storyline di Sam?

Nella terza stagione ha avuto un percorso particolarmente difficile affrontando il disturbo da stress post-traumatico dovuto alla rissa della West Valley High dove è stata presa di mira da Tory, che voleva ferirla se non addirittura ucciderla. Nel frattempo, Sam ha sentito anche la pressione di tenere uniti gli studenti di Miyagi-Do mentre Daniel era a Okinawa, e questo le ha causato ulteriori problemi.

Ma ci sono state anche delle note liete, Sam ha fatto pace con Miguel, che ha lasciato Cobra Kai e si è ripreso dalle ferite alla colonna vertebrale. Insieme, Sam e Miguel hanno salvato l'All Valley Under 18 Karate Tournament dalla cancellazione nel 2019 e hanno tenuto a bada un'invasione domestica da parte di Cobra Kai, che hanno attaccato la casa dei LaRusso.

In quell'episodio Sam ha finalmente superato la sua paura di Tory ma la lotta tra loro è appena cominciata e dovremmo vederne ulteriori sviluppi.



I problemi di Sam con Tory in realtà ruotano attorno alla gelosia di Miguel e Nichols per la loro reciproca attrazione. La rivalità di Daniel e Johnny è iniziata con Ali Mills (Elisabeth Shue), ma Cobra Kai può e dovrebbe fare di meglio con Sam e non ripetere gli stessi schemi.



È chiaro che Samantha è uno dei migliori combattenti di Cobra Kai, ma a Robby, Miguel e Tory viene data maggiore attenzione. In effetti, Sam ha espresso quanto sia difficile essere una studentessa di karate ed essere comunque rispettata come lo sono i ragazzi. Sam è il miglior studente di Daniel che incarna la filosofia alla base di Miyagi-Do.

Ora che ha superato la paura di Tory, la quarta stagione deve mostrarci che Sam è davvero la migliore e l'All Valley Tournament è il posto ideale per farlo. In questa occasione, Sam potrebbe esibire davvero le sue abilità e vincere il torneo. Ma soprattutto, Samantha LaRusso ha bisogno di una storia che non ruoti solo attorno al desiderio di essere popolare e ai suoi drammi amorosi.



Recentemente sono stati svelati nuovi membri del cast della quarta stagione di Cobra Kai e vi consigliamo di leggere anche il nostro approfondimento su cosa potrebbe succedere a Tory nella quarta stagione di Cobra Kai.